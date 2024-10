Epic Games poursuit Samsung et Google pour sauver Fortnite sur Android

Après Apple et Google, Epic Games s’attaque à nouveau à Google, mais aussi à Samsung, dont il veut dénoncer la « collusion » visant à freiner la distribution d’applications en dehors de l’écosystème Google.

La disparition de Fortnite du Galaxy Store n’était qu’un préambule : Epic a décidé d’attaquer Samsung et Google en justice pour pratiques anti-concurentielles visant à faire du « Google Play Store le seul moyen viable d’obtenir des applications sur les appareils Samsung ».

Epic, qui est sorti gagnant d’un procès similaire contre Google, a maintenant Samsung en ligne de mire et plus précisément sa fonctionnalité Auto Blocker.

Epic s’en prend à l’Auto Blocker de Samsung

L’Auto Blocker est une fonctionnalité de sécurité introduite par Samsung en octobre 2023 visant à bloquer l’installation d’applications en dehors du Google Play Store et du Samsung Galaxy Store. Facultative à son lancement, elle visait à apporter « une tranquillité d’esprit supplémentaire en freinant la montée des attaques » comme le phising vocal.

Mais cette mesure contre le sideloading s’est désormais imposée à tous les utilisateurs d’appareils Samsung Galaxy puisqu’elle est activée par défaut depuis le 11 juillet dernier. Selon les dires d’Epic, il est nécessaire de passer par 21 étapes pour installer une application externe sur un smartphone Samsung (seulement 4 sont nécessaires pour désactiver l’Auto Blocker cepenant).

C’est ce changement qui a mis le feu aux poudres pour Epic, pour qui son implémentation est une manière pour Google et Samsung de « compromettre le résultat du procès Epic Games contre Google ». Il s’agit là d’un narratif très cher à Tim Sweeney, CEO de Epic Games, qui parle alors d’une « collusion » qu’il ne peut cependant pas prouver pour le moment.

Selon ses propos aux journalistes rapportés par The Verge, il espère que des preuves émergeront pendant la procédure de découverte juridique. Google a démenti une telle accusation dans un communiqué envoyé au média américain, jugeant l’action en justice d’Epic Games « sans fondement et dangereuse » tout en rappelant que « les fabricants d’appareils Android sont libres d’innover et de concevoir des dispositifs de sécurité supplémentaires pour leurs appareils ».

Une lutte pour tous les développeurs

Tout comme pendant son procès contre Apple, Tim Sweeney insiste sur le fait qu’il se bat pour « tous les développeurs » et pas seulement pour Epic Games.

Si nous avions gagné Epic contre Apple et Epic contre Google uniquement pour qu’Epic obtienne des privilèges spéciaux, les discussions avec Apple et Google en vue d’un accord auraient peut-être été fructueuses. Mais si nous avions fait cela, nous aurions été des vendus aux yeux de tous les développeurs.

Des discussions avaient déjà été amorcées entre Epic et Samsung, sur la base d’une désactivation de l’Auto Blocker par défaut et d’une « procédure honnête d’inscription sur liste blanche » pour des applications comme l’Epic Games Store.

Samsung a tenu à rappeler dans son communiqué officiel que « les utilisateurs ont la possibilité de désactiver l’Auto Blocker à tout moment ». Le site de support du constructeur rappelle qu’il est possible de le désactiver dès la première initialisation du système.

La bataille s’annonce encore de longue haleine alors que Samsung a « l’intention de contester vigoureusement les affirmations sans fondement d’Epic Games ». Comme dirait l’autre, affaire à suivre.

