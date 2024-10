Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition, présentation officielle le 21 octobre

Le géant sud-coréen Samsung s’apprête à dévoiler une version plus fine de son smartphone pliant phare. Il sera officiellement présenté le 21 octobre.

Cela fait plusieurs mois que les rumeurs circulent au sujet d’une version spéciale du smartphone pliant au format livre Samsung Galaxy Z Fold 6. Celui-ci serait baptisé Galaxy Z Fold 6 Special Edition.

Le leaker Ice Universe a publié une vidéo teasing sur son compte X dans laquelle on peut voir que Samsung nous invite à suivre un évènement qui aura lieu le 21 octobre.

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition will be released on the 21st pic.twitter.com/YVgH6rFs42 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 17, 2024

Le nouveau modèle se distinguerait principalement par sa finesse accrue et ses écrans plus grands. Il veut ainsi répondre à la tendance du marché et notamment tenter de concurrencer le Honor Magic V3 qui est le mobile pliant au format livre le plus fin du marché avec seulement 4,35 mm d’épaisseur lorsqu’il est ouvert. Jusqu’ici, l’un des principaux reproches que l’on pouvait faire aux Galaxy Z Fold, c’était qu’ils étaient jugés trop épais et dotés d’écrans externes trop étroits pour une utilisation confortable. Des problèmes largement optimisés sur le mobile Honor.

Assez loin du smartphone pliant au format livre le plus fin au monde

L’une des caractéristiques les plus marquantes de cette édition spéciale serait donc sa finesse. Le nouveau Galaxy Z Fold 6 Special Edition serait environ 0,6 mm plus fin que la version classique qui fait 12,2 mm lorsqu’il est plié. On devrait sentir la différence, mais on reste encore assez loin des 9,2 mm du Honor Magic V3.

Pour atteindre cet objectif sans compromettre la solidité de l’appareil, Samsung aurait opté pour l’utilisation du titane dans la conception du cadre. Ce matériau, réputé pour sa robustesse et sa légèreté, permettrait d’assurer la durabilité du smartphone tout en réduisant son poids global.

Des écrans plus grands pour une meilleure immersion

L’autre amélioration majeure concernerait les dimensions des écrans. L’écran externe passerait à 6,5 pouces, contre 6,2 pouces sur le modèle actuel. Cette augmentation offrirait une surface d’affichage plus confortable pour la navigation et la consultation de contenu sans avoir à déplier l’appareil.

En outre, l’écran interne bénéficierait également d’un agrandissement, atteignant 8 pouces contre 7,6 pouces actuellement. Cet accroissement de la surface d’affichage renforcerait l’aspect tablette du smartphone une fois déplié.

Des performances et une qualité d’image au rendez-vous ?

Bien que l’accent soit mis sur le design et les écrans, le Galaxy Z Fold 6 Special Edition devrait pouvoir compter sur le même processeur Snapdragon 8 Gen 3 que la version « classique », associé à 12 Go de mémoire vive.

Des rumeurs font état d’un possible capteur photo principal de 200 mégapixels. Si cette information se confirme, elle marquerait une nette amélioration par rapport aux modèles précédents, promettant des clichés plus détaillés et une meilleure performance en basse lumière. Rappelons que le Galaxy Z Fold6 embarque un capteur principal de 50 mégapixels associé à un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels et un téléobjectif de 10 mégapixels.

Un smartphone plus fin, mais à quel prix ?

Alors que le Galaxy Z Fold 6 est disponible à partir de 1999 euros, avec les améliorations envisagées, il y a fort à parier que la version Special Edition sera (bien) plus chère. Rendez-vous le 21 octobre pour confirmer ou infirmer les rumeurs sur sa configuration technique et physique ainsi que pour savoir à quel prix et surtout sur quels marchés, il sera disponible.