Un Galaxy S25 Ultra fonctionnel apparaît dans une vidéo

Le Galaxy S25 Ultra ne doit arriver que dans quelques mois, mais on peut déjà apprécier son véritable design au travers d’une première (courte) vidéo.

Samsung Galaxy S25 Ultra // Source : Reddit

Dix secondes, c’est tout ce que l’on a à se mettre sous la dent pour découvrir compendieusement le Galaxy S25 Ultra. Futur ultra haut de gamme de Samsung, il est apparu sur Reddit dans une courte vidéo intitulée « S24 Ultra certainement ». Belle blague, comme le relève le leaker Ice Universe qui confirme qu’il s’agit bien là du Galaxy S25 Ultra.

Confirmation des angles arrondis

On retrouve les tranches plates, mais aussi les coins arrondis, spécificité de ce nouveau modèle, le S24 Ultra ayant des coins très anguleux.

Sur le bord droit on aperçoit les boutons d’allumage et de volume. Au dos, les objectifs sont disposés comme sur son prédécesseur, mais arborent une finition concentrique comme sur le Galaxy Z Fold 6.

Le Galaxy S25 Ultra doit arriver avec une solide configuration photo qui comprendra un capteur principal de 200 Mpx, un ultra grand-angle et deux téléobjectifs de 50 Mpx chacun. De quoi autoriser du pixel binning sur toutes les focales et dégager plus de luminosité sur l’ensemble des clichés.

Et pour l’animer, la balance penche fortement vers le Snapdragon 8 Elite, nouveau fleuron de Qualcomm que l’on a déjà pu éprouver dans notre test de l’Asus ROG Phone 9 Pro.