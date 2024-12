Samsung The Premiere 8K : premier vidéoprojecteur 8K certifié par la 8K Association

Samsung Electronics vient d’obtenir la première certification 8K Association (8KA) pour son vidéoprojecteur haut de gamme The Premiere 8K qui avait été présenté en tant que prototype lors du CES 2024.

Samsung The Premiere 8K au CES 2024 // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

La 8K Association, consortium mondial regroupant plus de 20 entreprises majeures du secteur technologique, a introduit le 10 décembre son nouveau programme de certification pour les projecteurs 8K. Cette certification évalue un panel complet de critères techniques : une résolution de 7680 x 4320 pixels, la luminosité, le contraste, la gamme colorimétrique, la compatibilité HDR, les capacités d’upscaling 8K et les fonctionnalités audio immersives.

Samsung The Premiere 8K // Source : Samsung

Le vidéoprojecteur The Premiere 8K a coché toutes les cases dans toutes ces catégories d’évaluation. Concernant la définition, il s’appuie sur une puce DLP Ultra HD de Texas Instruments avec une matrice Ultra HD qui simule une définition 8K.

Pour la luminosité, officiellement, Samsung annonce qu’il peut atteindre 4500 Lumens ISO, permettant une utilisation même en environnement lumineux. Il est compatible HDR10+. Le système audio intégré propose une configuration 8.2.2 canaux compatible Dolby Atmos, développant une puissance de 100 watts contre un système 4.2 canaux sur le The Premiere 9, le modèle le plus haut de gamme actuellement commercialisé par le géant sud-coréen. Ce dernier propose officiellement une luminosité de 3450 Lumens.

Samsung The Premiere 8K avec sa trappe sur la partie supérieure qui s’ouvre uniquement lorsque l’appareil est en fonctionnement // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Un vidéoprojecteur à ultra courte focale sans fil

Présenté initialement au CES 2024 puis se montrant également lors du salon IFA 2024 à Berlin en septembre dernier, ce projecteur à ultra-courte focale (UST) intègre plusieurs innovations technologiques. Il est notamment le premier vidéoprojecteur au monde à proposer une connectivité 8K sans fil grâce au boîtier One Connect Box utilisant le Wi-Fi 7, permettant une transmission jusqu’à 10 mètres de distance.

Samsung The Premiere 8K boîtier One Connect // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Il embarque une technologie de projection à ultra courte focale s’appuyant sur des miroirs asphériques évolués permet de projeter une image allant jusqu’à 150 pouces en étant placé à seulement 30 centimètres du mur. Samsung l’a également doté d’un système Sound-on-Screen qui synchronise parfaitement l’audio avec l’image projetée grâce à des algorithmes.

Bien entendu, comme tous les autres téléviseurs et vidéoprojecteurs de la marque, celui-ci est animé par le système Tizen OS avec son lot d’applications, la possibilité d’en télécharger des supplémentaires et une plateforme complète de divertissement multimédia dont des jeux vidéo.

Samsung The Premiere 8K // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Samsung prévoit de (re)présenter The Premiere 8K au CES 2025 à Las Vegas. Taeyoung Son, Vice-président de la division Visual Display de Samsung Electronics, souligne que cette certification valide les nouvelles possibilités offertes par la technologie de projection.

Bien que le prix de ce vidéoprojecteur n’ait pas encore été officiellement communiqué, certaines sources du secteur évoquent un positionnement particulièrement élevé. Cela doit être confirmé en janvier ou peut-être plus tard, mais début 2024, il se murmurait que l’appareil pourrait coûter près de 40 000 euros.