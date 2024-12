Le Galaxy S25 Ultra pourrait établir un record avec ses bordures ultra-fines

Samsung s’apprêterait à faire un changement de design assez important sur son Galaxy S25 Ultra, qui lui permettrait d’établir un nouveau record sur le marché des smartphones.

Samsung Galaxy S24 Ultra // Source : Robin Wycke – Frandroid

Selon le célèbre leaker @UniverseIce, le futur fleuron du constructeur coréen pourrait arborer les bordures d’écran les plus fines jamais vues sur un smartphone, surpassant même les dernières innovations de ses concurrents directs comme l’iPhone 16 Pro Max et le Xiaomi 15.

Cette prouesse technique s’accompagnerait d’une augmentation de la taille d’écran à 6,9 pouces, sans pour autant compromettre la compacité générale de l’appareil par rapport à son prédécesseur, le S24 Ultra. En effet, même si vous augmentez la taille de l’écran, cela ne signifie pas forcément que le smartphone lui-même devient plus grand. Il reste maintenant à savoir quelle seront les dimensions exactes de ces bordures noires réduites.

On en sait plus sur les coloris du Galaxy S25 Ultra

Le leaker a également dévoilé des informations détaillées sur les coloris du S25 Ultra. La version bleue, probablement commercialisée sous le nom « Titanium Silverblue », associerait un dos bleu clair à un châssis argenté teinté d’une subtile nuance bleue. Le modèle noir (Titanium Black) combinerait un panneau arrière noir avec un cadre argenté, tandis que la version blanche (Titanium Whitesilver) présenterait un dos blanc argenté avec un châssis d’un argent très clair.

Une quatrième variante grise (Titanium Gray) viendrait compléter la gamme, se distinguant par des touches dorées délicates tant sur le dos que sur le cadre. Il est bon de voir que cette palette de couleurs, bien que restant fidèle à l’élégance sobre caractéristique de la série Ultra, est un peu plus colorée cette année avec la version bleue.

Ces nouvelles informations, associées aux fuites évoquant un design plus arrondi, laissent présager que le Galaxy S25 Ultra pourrait bien devenir l’un des smartphones au look le plus moderne de ces dernières années. On s’attend également à des changements similaires sur les Galaxy S25 et Galaxy S25 Plus, mais aussi sur le prochain Galaxy S25 Slim dont parlent plusieurs rumeurs.