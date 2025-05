Samsung dévoile un nouvel écran EL-QD, mais c’est quoi une dalle EL-QD ?

Le coréen Samsung Display a profité de son passage à la SID 2025 pour dévoiler ses dernières avancées en matière de technologies d’affichage. Parmi elles, une nouvelle dalle EL-QD offrant une luminance nettement supérieure à ce que l’on connaissait jusque alors.

Cela peut paraître peu, mais le passage à 400 cd/m2 est une énorme avancée pour les dalles EL-QD // Source : Samsung Display

Écrans étirables à axes multiples, dalles OLED capables d’estimer la santé cardiovasculaire, écrans miniature OLEDoS à 5000 pixels par pouce… Samsung Display avait des choses à montrer à la presse, à l’industrie, à ses clients, et à ses pairs lors de la dernière édition de la SID (Society for Information Display).

Durant l’évènement, la filiale de Samsung Electronics chargée du développement et de la fabrication d’écrans et de téléviseurs, a également dévoilé deux nouvelles versions de son prototype d’écran EL-QD. Cette technologie peu connue du grand public passe cette année un cap majeur en parvenant à pratiquement doubler sa luminance maximale, passant de 250 cd/m2, au mieux, à 400 cd/m2 cette année.

Une valeur proche de celle proposée par de nombreux écrans OLED sur PC portables, ce qui est fort convenable… mais c’est quoi une dalle EL-QD au juste ?

Samsung investit sur l’EL-QD, une technologie d’affichage encore méconnue…

Le suffixe « QD » vous a probablement déjà mis la puce à l’oreille, les panneaux EL-QD tirent eux aussi partie de quantum dots (ou points quantiques), des nanostructures cristallines de semi-conducteurs que Samsung utilise à grande échelle sur une foule de téléviseurs et d’écrans depuis des années — et notamment sur ses dalles QD-OLED.

À la différence de ces dernières, les écrans EL-QD n’utilisent toutefois pas leurs quantum dots exclusivement pour la conversion des couleurs. Ils les emploient à la fois pour la conversion des couleurs et pour l’émission de lumière.

Là où le QD-OLED combine des quantum dots pour la conversion de couleurs et des LEDs organiques auto-émissives pour l’émission de lumière, les écrans EL-QD exploitent donc des quantum dots capables de générer à la fois la lumière et les couleurs sans recours à une source lumineuse externe (comme y sont contraintes les dalles LCD par exemple).

Les Quantum Dots sont encore au coeur de cette technologie exploitée par Samsung // Source : Samsung Display

Sans trop rentrer dans l’ingénierie (et la chimie) complexe de ces nouveaux panneaux, les écrans EL-QD utilisent notamment une technologie inorganique électroluminescente avec laquelle chaque pixel RVB utilise des points quantiques sans cadmium, de manière à créer de la lumière et des couleurs lorsqu’ils sont stimulés par des signaux électriques.

Samsung progresse à pas de géant sur l’EL-QD

Cette technologie d’affichage, à l’instar de l’OLED, peut par ailleurs aboutir à un contraste parfait en désactivant individuellement la lumière émise par ses pixels. Et en exploitant des quantum dots, la technologie EL-QD délivre une fidélité colorimétrique de haut-vol. Elle permet donc d’associer le meilleur de deux mondes.

Seul bémol, le matériau de photoluminescence employé par ces dalles EL-QD se détériore au bout d’une longue période d’utilisation. Un problème auquel on imagine que Samsung cherche déjà à apporter une solution.

Mais dans l’immédiat, la firme se concentre sur la luminance et la finesse d’affichage. Comme évoqué plus haut, Samsung Display a en effet présenté deux nouveaux prototypes lors de la SID : un premier pouvant passer de 250 cd/m2 à 400 cd/m2 de luminosité maximale ; et un second capable d’afficher désormais un total de 264 pixels par pouce, soit 30% de plus que les 202 pixels par pouce affichés par le prototype initial.

Les avancées sont donc substantielles sur ces deux terrains… même si l’exploitation commerciale de ces nouveaux écrans semble encore relativement distante.