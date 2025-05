Samsung dévoile sa fonctionnalité gaming ultime : les joueurs vont adorer ! 

Samsung Electronics vient d’annoncer la compatibilité de ses téléviseurs OLED 2025 avec la technologie Nvidia G-Sync, promettant ainsi une expérience de jeu plus fluide et réactive.

Source : Samsung

Jusqu’ici les téléviseurs Samsung étaient certifiés AMD Freesync Premium (ou Pro, selon les modèles). Mais, avec cette nouveauté, disponible sur sa nouvelle gamme de téléviseurs OLED 2025, la marque vise un panel plus important de joueurs plus exigeants et notamment dotés de cartes graphiques puissantes sur leurs ordinateurs.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV (QLED ou Oled) de 2025 ?

Face au géant Samsung, rappelons que LG propose la compatibilité G-Sync sur ses TV OLED depuis plusieurs générations déjà. C’est également le cas des modèles haut de gamme OLED de Panasonic et Philips. Bientôt Sony ?

Pour aller plus loin

HDMI 2.1, Dolby, HDR, VRR, ALLM, 4:4:4, 10 bits : tout comprendre au nouveau jargon de la TV

Découvrez la puissance du Mini LED TCL Une luminosité record, un nouveau design Zero Border, un système son Bang & Olufsen et toujours le meilleur rapport qualité-prix du marché : voici la nouvelle gamme de téléviseurs Mini LED TCL C89K, de 55 à 98 pouces.

Selon le fabricant, cette fonction permet de synchroniser la fréquence de rafraîchissement du téléviseur avec celui du GPU, jusqu’à 165 Hz, pour garantir une fluidité visuelle et une clarté optimales, même lors des séquences d’action les plus rapides. Exactement comme pour le Freesync Premium, cette synchronisation a pour but à éliminer les phénomènes de déchirement d’image et de saccades, deux problématiques souvent rencontrées par les joueurs sur console et PC.

Source : Samsung

D’après Kevin Lee, vice-président exécutif de l’équipe Visual Display Customer Experience chez Samsung, la combinaison de la compatibilité Nvidia G-Sync et des fonctionnalités de jeu avancées permettent aux téléviseurs OLED 2025 de répondre aux attentes des joueurs les plus pointilleux. En outre, notez l’intégration d’optimisations basées sur l’intelligence artificielle en temps réel permettant d’avoir des TV ultra performants.

Pour aller plus loin

Test du TV Samsung S95F : un record de luminosité et une image vraiment brillante, sans reflet

Attention, la compatibilité Nvidia G-Sync sera d’abord disponible sur le modèle S95F, avant d’être progressivement étendue à d’autres références de la gamme OLED 2025. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire de disposer d’une carte graphique Nvidia compatible et d’activer la fréquence de rafraîchissement variable (VRR) dans les paramètres du téléviseur et du GPU. Les performances peuvent varier en fonction de la configuration du système, précise Samsung.

Une offre enrichie de fonctionnalités pour le jeu et le multimédia

Parmi les autres fonctions dédiées aux jeux, on retrouve le mode Auto Low Latency, qui réduit automatiquement la latence pour une meilleure réactivité (inférieur à 10 ms, selon les modèles), ainsi que l’interface Samsung Gaming Hub. Ce portail centralisé donne accès directement aux principales plateformes de jeu sur console et dans le cloud, dont Xbox et Nvidia GeForce Now, sans nécessiter de matériel supplémentaire.

Samsung GQ65S95F // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

En outre, Samsung introduit également le mode AI Auto Game, une nouveauté qui analyse en temps réel le type de jeu et le contenu affiché afin d’optimiser automatiquement les paramètres d’image et de son. L’objectif est d’éliminer les ajustements manuels et de garantir une expérience optimale à chaque session de jeu. Rappelons aussi que les utilisateurs bénéficient aussi de la Game Bar, qui permet de modifier rapidement les réglages essentiels sans interrompre la partie.