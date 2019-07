Samsung vient de discrètement baisser le prix de ses Galaxy S10 sur son magasin officiel, des baisses entre 100 à 350 euros en fonction des modèles.

Ce n’est pas nécessairement un bon plan, étant donné que l’on peut les trouver moins cher ailleurs. Néanmoins cette baisse de prix est officiellement disponible sur le store de Samsung, comme l’a fait remarquer Raphaël Grably sur Twitter.

Le Samsung Galaxy S10e (128 Go) passe de 759 euros à 659 euros

Le Samsung Galaxy S10 (128 Go) passe de 909 euros à 809 euros

Le Samsung Galaxy S10 (512 Go) passe de 1 159 euros à 909 euros

Le Samsung Galaxy S10+ (128 Go) passe de 1 009 euros à 909 euros

Et enfin le Samsung Galaxy S10+ (1 To) passe de 1 609 euros 1 259 euros, la plus grosse baisse de prix

Le Samsung Store référence également un nouveau coloris : rouge cardinal que l’on retrouve sur une partie des références dont le Galaxy S10+.

Comme on le précisait plus haut, ce ne sont pas les prix les plus bas des Galaxy S10. Ces derniers ont déjà pu profiter de campagnes de promotions beaucoup plus intéressantes chez des partenaires e-commerçants de Samsung. On retrouve le Galaxy S10 à 755 euros sur Amazon France, 724 euros pour le Galaxy S10+, et 508 euros pour le Galaxy S10e.