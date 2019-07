Son annonce officielle approchant, la Samsung Galaxy Watch Active 2 se montre de plus en plus et on apprend des choses sur cette montre connectée qui pourrait avoir un cadran tactile, le Bluetooth 5.0 et proposer 4 déclinaisons en 2 tailles différentes avec une version 4G et Bluetooth.

Les fuites se multiplient sur la Galaxy Watch Active 2, future montre connectée de Samsung. Au point même de voir les images promotionnelles du produit, dont le lancement pourrait être prévu en même temps que le très attendu Galaxy Note 10 le 7 août prochain.

On apprend donc grâce à de récentes fuites que cette montre connectée devrait avoir un cadran tactile. Il s’agirait là d’une alternative pratique à la bague rotative de la Galaxy Watch.

Une expérience utilisateur améliorée

Les montres connectées de Samsung sont souvent les plus abouties du marché avec l’Apple Watch. La Galaxy Watch Active première du nom nous avait d’ailleurs bien plu lors de notre test.

Pour cette nouvelle version, SamMobile, une source plutôt fiable quand il s’agit des produits de la firme coréenne, affirme que cette montre bénéficiera du Bluetooth 5.0. Ainsi, on peut profiter d’une plus grande portée et d’une meilleure qualité de vitesse d’échange de données entre les deux appareils, ici la montre et le smartphone.

Mais ce qui est le plus intéressant dans les révélations de SamMobile, c’est bien l’intégration du cadran tactile. Une partie de la navigation des Galaxy Watch se basait sur la rotation du cadran pour par exemple avancer ou reculer dans une liste, régler une heure, etc. Ici, le cadran sera tactile ce qui sera encore plus simple à utiliser et plus intuitif. Notons que la première Watch Active n’avait pas de bague tournante.

Quatre déclinaisons

Pour les dimensions, il y aura deux tailles de Galaxy Watch Active 2 : une en 40 et une autre en 44 mm. Elles pèseront 31 et 36 grammes et auront un écran Super AMOLED de 1,2 et 1,4 pouce avec une définition de 360 par 360 px. La puce devrait être la même que la première Galaxy Watch Active : un Exynos 9110.

Mais il y aura également deux versions des deux tailles de Galaxy Watch Active 2 : une déclinaison Bluetooth avec 4 Go de stockage interne et 768 Mo de mémoire vive, et une autre compatible 4G avec toujours 4 Go de stockage interne, mais 1,5 Go de RAM cette fois-ci.

Ces montres devraient être dévoilées en août prochain, le 7 plus précisément, en même temps que le Galaxy Note 10.