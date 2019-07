La série des Samsung Galaxy Book devrait accueillir un nouveau membre avec le Galaxy Book S, une amélioration de l’ordinateur hybride avec un Snapdragon 855.

Samsung veut concurrencer Microsoft et sa gamme Surface, des hybrides tablettes/ordinateurs plébiscités sur le marché. Elle a donc lancé en 2017 la série des Galaxy Book, des produits similaires à ce que propose Microsoft, sous Windows 10, mais avec le savoir-faire du géant coréen.

Après le Galaxy Book et le Galaxy Book 2, un nouveau modèle devrait arriver sous le nom de Galaxy Book S, ce dernier a passé la certification Bluetooth et on peut faire le rapprochement avec le Galaxy Space, produit semblable aperçu dans certaines fuites.

Snapdragon 855 et 8 Go de RAM en approche

La certification nous apprend que ce produit sera bel et bien compatible avec le Bluetooth 5.0 mais ce qui est le plus intéressant, c’est que cet ordinateur hybride sera surement propulsée par un processeur Snapdragon 855. Cette puce n’est en principe pas prévue pour faire tourner Windows 10, contrairement au Snapdragon 850 et au Snapdragon 8CX.

Le benchmark d’un produit nommé Galaxy Space qui a vite été rapproché avec le Galaxy Book S parlait d’un processeur 8 coeurs cadencé à 2,84 GHz, des caractéristiques rappelant le processeur du constructeur américain.

Ainsi, SamMobile précise que Galaxy Book S devrait être plus performant que le Galaxy Book 2 selon ce même benchmark. On pourrait également attendre une amélioration au niveau de la mémoire vive et passer de 4 à 8 Go de RAM ce qui serait loin d’être négligeable.

Concernant son annonce, rien n’est pour l’instant sur mais on peut imaginer une présentation aux alentours de l’IFA à Berlin en septembre prochain.