Alors que Samsung s’apprête à dévoiler enfin l’intégralité de la gamme A, le constructeur coréen n’en oublie pas son entrée de gamme. C’est le cas du Galaxy M30s désormais officialisé en disponible en précommande en Inde.

Si Samsung a revu en profondeur sa gamme Galaxy A, orienté vers le milieu de gamme, la firme sud-coréenne n’en oublie pas pour autant les appareils d’entrée de gamme. En Inde notamment, le chaebol propose encore une gamme Galaxy M en plus des Galaxy A.

Après les Galaxy M10, M20 et M30 lancés par Samsung en début d’année, le groupe coréen travaille désormais sur une déclinaison de son Galaxy M30. Sobrement baptisée Galaxy M30s, ce smartphone a finalement sera officiellement présenté le 18 septembre en Inde, mais sa page produit s’affiche déjà en partie sur la déclinaison indienne d’Amazon.

On peut y découvrir un smartphone avec un grand écran sAMOLED coupé par une petite encoche en forme de goutte d’eau. Au dos, les images promotionnelles de Samsung indiquent que le smartphone sera doté d’un triple appareil photo avec un module principal de « _8 MP ». Compte tenu des caractéristiques photo adoptées par l’industrie cette année, on imagine qu’il s’agira d’un capteur de 48 mégapixels, probablement le Samsung Isocell GM1 ou le Sony IMX586. On ignore cependant encore à quoi serviront les deux autres appareils.

Surtout, le principal aspect sur lequel Samsung met l’accent est la batterie de ce Galaxy M30s. En effet, Samsung annonce que l’accumulateur permettra d’emmagasiner jusqu’à 6000 mAh. À titre de comparaison, le Galaxy M30 classique profitait d’une batterie de 5000 mAh pour un écran de 6,4 pouces.

En plus de ces informations de Samsung, le Galaxy M30s a déjà pu être pris en main sur YouTube par la chaîne Technical Guruji. Si Samsung n’a pas communiqué officiellement sur le format du Galaxy M30s, la chaîne YouTube indienne indique que le smartphone profite lui aussi d’une dalle de 6,4 pouces.

Le Samsung Galaxy M30s sera présenté officiellement en Inde le 18 septembre prochain par le constructeur coréen. Les précédents modèles de la gamme Galaxy M n’étant pas sortis en France, on doute que le M30s verra le jour dans l’Hexagone.