Le Samsung Galaxy Note 10+ est livré avec un bloc charge de 25 W, mais il est compatible avec une solution à 45 W disponible séparément. Nous avons voulu savoir si la solution la plus puissante valait le coup d’être achetée ou non.

Nous avons testé le Samsung Galaxy Note 10+, puis le Galaxy Note 10. L’un des avantages du plus grand modèle est sa compatibilité avec la recharge rapide à 45 W quand son petit frère n’accepte pas de bloc dépassant les 25 W. Sur le papier, cette différence paraît donc assez intéressante à exploiter.

Mais le Galaxy Note 10+ est livré avec un chargeur de 25 W et si vous voulez profiter de la solution à 45 W de Samsung, il faudra l’acheter séparément. Naturellement, on se pose donc la question qui suit : la recharge de 45 W est-elle vraiment plus efficace que celle de 25 W ? Ou, autrement dit, vaut-elle la peine d’être achetée ?

Nous avons réalisé un petit comparatif afin de tirer les choses au clair. À chaque fois, nous avons branché le smartphone lorsqu’il était à 10 % de batterie puis nous avons chronométré le temps qu’il lui fallait pour retrouver sa pleine vigueur.

Lien YouTube S’abonner à FrAndroid

Galaxy Note 10 avec 25 W

Commençons par établir un point de comparaison avec le Galaxy Note 10. Celui-ci s’équipe d’une batterie relativement petite de 3500 mAh. L’accumulateur fournit donc ici une autonomie moins conséquente, mais en contrepartie il revient plus rapidement aux 100 % de batterie lorsqu’il est branché.

Voici ce que nous avons pu observer :

sur les 30 premières minutes, le Galaxy Note 10 passe de 10 à 60 %

il lui faut encore une demi-heure pour arriver à 94 %

les six derniers points de pourcentage de batterie mettent encore 14 minutes

On observe donc un rythme très soutenu sur le début de la charge — ce qui est assez logique — alors que le regain de batterie ralentit considérablement à la toute fin. Au total, il aura fallu 1h14 de chargement pour passer de 10 à 100 % de batterie sur le Galaxy Note 10.

Galaxy Note 10+ avec 25 W

Un Galaxy Note 10+ à 10 % de batterie remonte à 50 % en 30 minutes. Pour aller jusqu’à 76 %, il a fallu attendre une demi-heure supplémentaire. Les 100 % ont été atteints après 23 minutes de plus.

Une rapide addition plus tard, nous en déduisons qu’il faut environ 1h23 pour passer de 10 à 100 % de batterie sur le Galaxy Note 10+ avec un chargeur de 25 W. Toute la question est maintenant de savoir si le résultat avec un bloc 45 W est significativement plus efficace ou non.

Précisons que le Galaxy Note 10+ profite d’une batterie de 4300 mAh.

Galaxy Note 10+ avec 45 W

Nous voilà enfin au bloc charge de 45 W. Ici, le constat est quelque peu étonnant. Sur la première tentative, la charge n’était pas vraiment plus rapide qu’avec le bloc de 25 W. L’écart entre les deux solutions se mesurait à une petite poignée de points de pourcentage à chaque palier d’une demi-heure. Au deuxième round cependant, dans des conditions identiques, les observations sont significativement plus enthousiasmantes.

En 30 minutes, le smartphone est passé de 10 à 65 % de batterie, puis il a atteint les 96 % dans le même laps de temps. Au total, pour aller de 10 à 100 %, le Note 10+ a mis une heure et sept minutes.

Tableau récapitulatif

Galaxy Note 10 avec 25W Galaxy Note 10+ avec 25W Galaxy Note 10+ avec 45W Capacité de la batterie 3500 mAh 4300 mAh 4300 mAh 30 minutes de charge 10 à 60 % 10 à 50 % 10 à 65 % 60 minutes de charge 10 à 94 % 10 à 76 % 10 à 96 % Temps pour passer de 10 à 100 % de batterie 74 minutes 83 minutes 67 minutes

Le chargeur 45 W vaut-il la peine d’être acheté ?

Au regard de notre court comparatif, le bloc de 45 W est bel et bien plus efficace. Toutefois, avec un peu de recul, on se rend compte qu’il ne met que 16 minutes de moins à passer de 10 à 100 % sur le Galaxy Note 10+. Cela ne semble pas être une différence assez grande pour justifier l’achat de la plus puissante solution de recharge si vous avez pour habitude de recharger complètement votre smartphone à chaque cycle. L’intérêt se montre donc pour ceux qui font régulièrement de courtes sessions de charge lorsque la batterie de leur téléphone est à très bas niveau.

Après, si vous êtes déterminé à réduire au maximum le temps de recharge, vous pourrez trouver le chargeur de 45 W pour environ 50 euros sur Amazon.