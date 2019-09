Dans la course à la miniaturisation des capteurs photo, Samsung a frappé un grand coup en annonçant son Slim GH1, un capteur doté de photosites de 0,7 micron de côté.

En matière de capteur photo sur smartphone, les constructeurs tentent tout et n’importe quoi. On connaissait déjà les capteurs dotés d’un grand nombre de mégapixels — jusqu’à 108 chez Samsung pour le capteur du Xiaomi Mi Mix Alpha — ou ceux avec un grand format pour capturer davantage de lumière. Désormais, il faudra également faire avec les petits capteurs.

C’est en effet ce qu’a annoncé Samsung ce mardi dans un communiqué de presse. Le constructeur coréen — qui est également l’un des principaux fournisseurs de capteurs photo pour les marques de smartphones — a en effet dévoilé son nouveau Samsung ISOCELL Slim GH1. Un capteur CMOS qui n’a a priori rien d’étonnant et qui permet de capturer des clichés de 43,7 mégapixels.

Des photosites de 0,7 micron de large

Mais la particularité de ce capteur réside en fait dans son format. Chacun des 43,7 millions de photosites — les cellules censées capturer chacune un pixel — ne mesure que 0,7 micron. Il s’agit du format le plus compact du marché que l’on peut par exemple comparer aux photosites de 0,8 micron du capteur IMX586 (48 mégapixels) de Sony.

Qui dit photosites plus petits dit nécessairement moins de surface, et donc moins de lumière enregistrée. Pour pallier ce problème, Samsung a annoncé qu’en basse lumière, le capteur serait capable de faire du pixel binning en regroupant quatre photosites pour générer un pixel. Dans ce cadre, on pourra donc compter sur des photosites de 1,4 micron de côté.

Concernant la vidéo, Samsung annonce que son capteur ISOCELL Slim GH1 pourra enregistrer des séquences 4K (3840×2160) jusqu’à 60 images par seconde. Il pourra également être associé à un système de stabilisation électronique de l’image.

Pour l’heure, le Samsung ISOCELL Slim GH1 n’est pas encore entré en production. Il sera conçu à grande échelle d’ici la fin de l’année et on peut donc s’attendre à le voir arriver sur des smartphones dans le courant de l’année prochaine.