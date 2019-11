Nous avions déjà pu observer le nouveau design du Galaxy A51 à venir. Désormais, nous apprenons que l’un de ses capteurs photo serait un 5 mégapixels macro.

Comme le veut la tradition, Samsung ne va pas tarder à renouveler ses offres de milieu de gamme sur le début de l’année à venir. La famille Galaxy A de cette année était très bonne, on en attend donc beaucoup même si la perspective d’une sous-traitance peut inquiéter.

Le Samsung Galaxy A51, successeur du Galaxy A50 donc, a déjà commencé à apparaître en actualité. Grâce aux fuites d’OnLeaks, qui a également montré le futur Galaxy A71, nous avons pu voir à l’arrière du smartphone une configuration à quatre capteurs photo.

Capteur macro de 5 mégapixels sur le Galaxy A51

Mais quels sont ces capteurs ? Pour cela, nous nous tournons aujourd’hui vers SamMobile. Le site avance qu’une de ses sources habituelles lui a indiqué les capacités de l’un de ceux-ci.

Le quatrième capteur de la configuration serait en vérité un capteur de 5 mégapixels dédié exclusivement à la photographie en mode macro. Pour rappel, il s’agit d’un objectif capable de photographier de très près un sujet, permettant de récupérer un maximum de détail sur des petits éléments comme les fleurs, les insectes ou quelques grains de sable à titre d’exemple.

La macrophotographie sur mobile est devenue toujours plus populaire avec l’apparition des objectifs ultra grand-angle qui sont naturellement assez bons dans l’exercice. Il semble donc que pour son prochain appareil milieu de gamme, Samsung mettra un peu d’emphase sur la pratique.

Pour le reste, il est attendu que le capteur principal soit de 48 mégapixels, qu’un 12 mégapixels ultra grand-angle soit également intégré et qu’enfin un capteur de 5 mégapixels se charge de déterminer la profondeur de la scène. Nous attendons cependant la présentation officielle de Samsung pour en être certains, qui devraient survenir au cours des prochaines semaines.

Le best-seller s’améliore

Pour mémoire, le Samsung Galaxy A50 a été lancé à 350 euros en début d’année, mais a rapidement baissé de prix aux alentours de 250 euros. À ce prix, il est devenu l’un des meilleurs de sa catégorie, et l’une des meilleures ventes du moment pendant plusieurs mois, à juste titre. On peut donc espérer que Samsung réitère cette prouesse en 2020 en proposant un Galaxy A51 de qualité, avec toujours plus de possibilité.