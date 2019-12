Les fuites autour de l’univers Samsung n’en tarissent plus. C’est au tour du Galaxy A51, prévu pour le 12 décembre, de montrer son design en avance.

Qui veut du Samsung ? Il semble que ce soit le mot d’ordre des grands leakers de la scène tech, tant les fuites sur les prochains smartphones du constructeur coréen ne font que s’accélérer ces derniers temps.

Toute la prochaine famille Galaxy S11 ? Faite. Les Galaxy Note 10 Lite et S10 Lite ? Faits. Allez, un petit Galaxy A71 ? Avec plaisir. Un dernier s’ajoute à tout cela aujourd’hui : le Galaxy A51.

Le Samsung Galaxy A51 se dévoile

C’est le site SamMobile aujourd’hui qui nous dévoile l’apparence du prochain Galaxy A51. Il s’agit ici de rendus officiels à destination de la presse, qu’une source indiquée comme de confiance leur a fourni.

Et comme vous pouvez le constater, il semble bien que Samsung veuille conserver le même design entre tous ses appareils cette année. Ainsi, on retrouve le capteur photo avant dans un poinçon centré sur le haut de l’écran, et les capteurs dorsaux dans le coin supérieur gauche intégrés dans un large rectangle noir.

Les plaques à induction semblent bien être la principale source d’inspiration de Samsung pour son cru 2020 donc. Sur ce Galaxy A51, on peut compter pas moins de quatre capteurs photos différents. Le principal serait de 48 mégapixels à objectif ouvrant en f/2,0. Le second un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Le troisième, un capteur de profondeur à 5 mégapixels. Et enfin, le dernier serait une caméra de 5 mégapixels à objectif ouvrant en f/2,4 intégralement dédiée à la macro.

SamMobile affirme que le Galaxy A51 sera équipé d’un Exynos 9611 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 ou 128 Go de stockage (+ microSD). Concernant l’écran, il s’agirait d’un 6,5 pouces Super AMOLED en définition Full HD et intégrant un lecteur d’empreintes. Enfin, il profiterait d’une batterie de 4 000 mAh avec une recharge à 15W.

Annonce le 12 décembre

Comme convenu, ce serait bien ce smartphone qui sera dévoilé lors de l’événement Samsung du 12 décembre prochain. Cependant, il ne sera pas nécessairement accompagné d’un autre, comme on aurait pu le croire jusque là, SamMobile révélant que le Galaxy A71 ne sera pas de la partie, mais plutôt attendu pour début 2020.

Nous ne savons pas encore quand celui-ci sera annoncé et rendu disponible en France, ni son prix sur nos terres. Reste qu’il devrait être vendu aux environs du prix du Galaxy A50, qui se négociait à 349 euros à sa sortie.