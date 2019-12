Samsung Galaxy Note 10 Lite : voici les images presse avant l’heure

Samsung prépare bien le lancement d'un Galaxy Note 10 Lite. Voici les visuels presse détaillés des trois coloris prévus.

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite fait de plus en plus parler de lui avant son officialisation. Après avoir d’abord été connu sous le nom Samsung Galaxy A81, ce nouveau smartphone qui occupera cet espace entre haut de gamme et milieu de gamme se voit aujourd’hui détaillé dans une nouvelle fuite.

On doit ces nouvelles images à Roland Quandt de WinFuture.de, qui a déjà prouvé par le passé sa fiabilité. Ces images confirment d’ailleurs le design dévoilé par Onleaks, puis par Evan Blass.

Stylet, module photo et écran percé

Le Samsung Galaxy Note 10 Lite est, comme son nom l’indique, une déclinaison plus accessible du Galaxy Note 10, le fleuron de fin d’année de Samsung.

Crédit des images sources : Roland Quandt

Le nouveau smartphone reprend donc le design de son grand frère dans les grandes lignes, avec un écran percé à l’avant, avec des bordures un peu plus épaisses.

Comme déjà vu sur le Galaxy A51, Samsung passe désormais au module photo rectangulaire à l’arrière, avec trois capteurs photo visibles.

Les coloris prévus. Crédit des images sources : Roland Quandt

Galaxy Note oblige, on peut noter la présence du stylet Bluetooth qui devrait fonctionner avec du Bluetooth 5.1.

Une fiche technique solide

D’après WinFuture, le Galaxy Note 10 Lite devrait intégrer une puce Snapdragon 855, celle que l’on retrouve sur tous les smartphones haut de gamme de 2019. Le module photo utiliserait un capteur principal de 48 mégapixels.

Il ne devrait donc pas s’agir d’un smartphone au rabais, comme ont parfois pu l’être des modèles « Lite » chez Samsung.

Toujours d’après WinFuture, le Galaxy Note 10 Lite serait dévoilé dans les prochains jours, et son prix en Allemagne serait de 670 euros environ.