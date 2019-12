Serait-ce le prochain smartphone Samsung pliable ?

Quelques photos d'un smartphone pliable à clapet ont été postées sur un des réseaux sociaux chinois. Le smartphone que l'on peut voir ressemble au format évoqué par Samsung lors d'une conférence à destination des développeurs.

Lors d’une conférence dédiée aux développeurs, Samsung avait fait le choix d’évoquer son prochain smartphone pliable à clapet : à quelques semaines de l’annonce du Motorola RAZR pliable, cela ressemblait donc à de la communication.

Sur un des réseaux sociaux chinois, quelques images d’un smartphone Samsung ont été postés. Samsung… car on retrouve l’interface One UI ainsi que les services de la marque coréenne dont Samsung Pay. Il est possible que ces images soient fausses, néanmoins elles restent intéressantes et nous avons décidé d’en parler sur Frandroid.



Le smartphone sur les quatre photos est donc pliable, c’est un smartphone à clapet, avec une caméra selfie dans un trou central sur la partie supérieure de l’écran. Visuellement, avec ses bordures imposantes, il ressemble à un Galaxy A : Samsung pourrait donc envisager d’introduire un format pliable dans sa gamme plus accessible.

Une fois le smartphone refermé, la partie extérieure (ou l’arrière du smartphone) intègre deux caméras avec flash LED, mais aussi un petit écran qui permet de visualiser quelques informations. C’est un écran LED (ou OLED) comme ceux que l’on peut voir sur un bracelet connecté, il permet sans doute de jeter un coup d’oeil rapide à quelques notifications pour ne pas avoir à systématiquement ouvrir son smartphone.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Pour rappel, même si Samsung a déjà communiqué sur un format à clapet, son unique smartphone pliable commercialisé à ce jour est le Samsung Galaxy Fold. Une tablette-smartphone haut de gamme vendue à plus de 2 000 euros.