DexBook : Samsung préparerait un écran portable pour connecter votre smartphone

Selon les informations du site coréen ETNews, Samsung développerait un écran portable baptisé DexBook. Celui-ci vous permettrait de connecter un smartphone Samsung pour profiter de l'interface Dex y compris en mobilité.

Depuis plusieurs années déjà, Samsung met en avant son interface Dex permettant de brancher un de ses smartphones haut de gamme à un moniteur pour en profiter comme d’un véritable PC.

La fonctionnalité s’est peu à peu améliorée avec le temps, avec d’abord une interface dédiée, puis l’ajout d’application Microsoft et désormais même la synchronisation avec Windows sur les dernières versions grâce à l’application Your Phone.

Mais selon les informations du site ETNews, le constructeur coréen pourrait aller encore plus loin pour soutenir cette fonctionnalité logicielle. Selon le site coréen, bien informé sur l’industrie et les chaînes de production, Samsung prévoit de lancer un écran portable baptisé Samsung DexBook.

Un écran de 14,1 pouces avec une batterie de 10 000 mAh

Il s’agirait en fait d’un écran Full HD de 14,1 pouces de moins de 1 kg avec une batterie de 10 000 mAh. De quoi permettre de connecter un smartphone à l’écran, y compris en mobilité, et de pouvoir travailler dessus à la manière d’un ordinateur portable y compris en déplacement. L’idée derrière cet écran serait en fait de permettre aux consommateurs de profiter d’un écran plus large que celui du smartphone, que ce soit pour consulter des vidéos ou pour éditer des documents comme des vidéos, des photos ou des fichiers texte. L’idée serait ainsi de remplacer directement les ordinateurs portables lorsqu’ils ne sont pas nécessaires.

Selon ETNews, l’écran DexBook de Samsung devrait être lancé entre 400 000 et 500 000 wons, soit entre 310 et 388 euros. L’appareil devrait être présenté au troisième trimestre, soit probablement en même temps que les futurs Galaxy Note 20. On ignore cependant si l’Europe est concernée et à quel prix en euros on pourrait attendre l’écran. Lors de la présentation de ses Samsung Galaxy S20, Galaxy S20 Plus et Galaxy S20 Ultra — que nous avons pu prendre en main — , Samsung n’a pas dit un mot sur DeX. Le constructeur pourrait donc se rattraper avec son prochain haut de gamme.

On notera également que selon ETNews, LG prépare également un écran similaire de son côté, toujours avec une diagonale de 14,1 pouces et une définition Full HD, mais d’un point de 600 g avec une batterie de 5000 mAh.