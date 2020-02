Samsung TV 8K, on connaît désormais les prix de toute la gamme 2020

Le constructeur coréen a enfin dévoilé les prix de ses nouveautés en matière de téléviseur pour l’année en cours. Une nouvelle fois la 8K reste une tendance forte avec un Q800T qui veut rendre ces écrans plus « accessibles » et, à l’inverse, un Q950TS qui se veut encore plus exclusif avec une conception sans bord et une armada de technologies.

C’est à l’occasion de l’événement annuel Samsung Forum 2020 que nous avons pu (re)découvrir plus en détail les futurs modèles 8K constructeur coréen. L’occasion d’en savoir plus que le Q950TS qui a fait le buzz durant le CES de Las Vegas en début d’année, mais aussi de découvrir le Q800T, un modèle qui veut rendre la 8K plus… abordable.

Le Samsung OLED Q950TS en chef d’orchestre

Nous vous parlions du Samsung QLED Q950TS plus tôt cette année et nous vous invitons à (re)lire notre article portant sur ce modèle. Pour autant, listons à nouveau ces quelques caractéristiques fortes. Sa dalle 8K, évidemment, dont la définition est de 7680 x 4320 pixels. Mais aussi et surtout son design. Ce téléviseur présente en effet la particularité d’utiliser une dalle dont la surface d’affichage occupe 99 % de la façade du TV. C’est ce que Samsung appelle le « Zero Bezel Infinity Design » et c’est clairement bluffant ! Dans le cadre d’une installation murale, le résultat devrait être sublime.

D’autant que, quelle que soit la diagonale du téléviseur, il ne mesure que 1,5 cm d’épaisseur sur toute sa surface. La connectique étant déportée derrière le fameux boîtier One Connect, relié au téléviseur par un câble de quelque 5 millimètres de diamètre, l’installation devrait être vraiment léchée. Et on imagine aussi très bien ce que devrait produire le mode Ambiant — testé notamment sur le QE65Q85R — qui permet de fondre la dalle LCD dans le décor de la pièce.

Malgré ce châssis réduit à sa portion la plus congrue, Samsung promet que la série Q950TS profitera d’une puissance lumineuse hors norme. Le rétroéclairage Full Array Local Dimming (FALD), composé de 520 zones, promet une puissance en pic de 4000 Nits ! Et si nous nous gardons bien de nous prononcer pour l’instant sur la qualité d’image de ces télés qui affichent ici une boucle de démo, il faut reconnaître que grâce à la multiplication des zones, l’effet de blooming (problème lié à un rétroéclairage irrégulier) semble contenu, et les contrastes impressionnants.

Enfin, dernière petite subtilité d’ordre esthétique, le Q950TS est monté sur un pied central qui permettra d’installer ce monstre sur un meuble costaud, même s’il n’est pas très large. Par ailleurs, le pied est assez haut pour accueillir une barre de son. A noter que ce modèle 8K haut de gamme intègre un système audio 4.2.2 dont la puissance atteint 70 watts RMS.

À n’en pas douter, le Q950TS est la star de ce Samsung Forum 2020 et, comme bien d’autres objets de convoitise, ses technologies de haute volée ne sont clairement pas données. Le QLED Q950TS sera disponible dès le mois de mars en versions 65, 75 et 85 pouces aux tarifs respectifs de 6000, 8000 et… 12 000 euros. Vous toussez ?

QLED Q800T : pour de la 8K plus « accessible »

Si les tarifs de la gamme Q950TS vous ont refroidi, Samsung a naturellement une autre gamme plus abordable, la série Q800T. Attention, la descente en gamme est notable, mais les performances devraient être au rendez-vous. D’abord parce que ces modèles utilisent eux aussi la puce Quantum Processor 8K qui permet « d’upscaler » les sources de moindre définition pour qu’elle s’affiche le plus proprement possible sur cette dalle de 33 millions de pixels.

En revanche, oubliez la surface d’affichage à 99 %, les bordures sont de retour, même si elles sont clairement plutôt contenues. La luminosité y est moins importante aussi, mais néanmoins très performante puisqu’on parle ici d’un pic à 2000 nits. La dalle profite d’un niveau de rétroéclairage appelé Gold Plus chez Samsung, ce qui correspond à un 240 zones derrière la dalle LCD et son filtre QLED.

Comme sur le Q950TS, on retrouve la technologie audio Object Tracking Sound Plus, mais avec moins de haut-parleurs. Oubliez les multiples voies à l’arrière, et place à des HP situés dans de discrètes fentes au dos de la dalle. Ces quatre haut-parleurs situés à chaque coin ont pour mission d’apporter de la spatialisation au son, en gérant sa provenance (en haut à gauche, en bas à droite, etc.) dans la scène. Nous avons hâte de tester cette technologie, car il est vrai que l’audio prend désormais une part importante dans les efforts consentis par les marques pour nous livrer la meilleure expérience possible.

Les bordures du Q800T ne sont pas aussi fines Pas de boîtier One Connect pour cette série. Dommage ! Derrières ces fentes se cache le système audio Cette série est aussi compatible avec la techno Object Tracking Sound Plus

Ces téléviseurs profiteront aussi de la technologie « Active Voice Amplifier » chargée d’augmenter automatiquement le volume de la voix lorsqu’un bruit est détecté dans la pièce. Cette techno utilise pour cela deux micros, en plus de celui dédié à l’utilisation des assistants vocaux, qui détecte si quelqu’un dans la pièce vient de lancer l’aspirateur ou la machine à café. Le cas échéant, l’électronique monte le volume et accentue la restitution de la voix. Une fonctionnalité que nous ne manquerons pas de tester.

En revanche, petite déception nous concernant, la série Q800T ne profite pas du boîtier One Connect. La connectique HDMI 2.1 est bien là, tout comme les prises Ethernet, USB, etc., mais tout se passe au dos du téléviseur. Quand on sait à quel point le One Connect est génial, surtout dans le cadre d’une installation murale, et compte tenu des prix de ces téléviseurs… on a vraiment du mal à pardonner ce choix à Samsung. Soit !

Le QLED Q800T sera disponible dès le mois de mars (et avril en fonction des modèles) en 55, 65, 75 et 85 pouces aux prix respectifs de 3000, 3999, 5500 et 7000 euros. Et oui, on vous comprend. Vous devez vous dire « un 8K en 55 pouces, ça n’a pas de sens »… qui testera verra. Et on est sur le coup.

Enfin, bonne surprise, Samsung serait en train de finaliser une offre selon laquelle il offrirait un Samsung Galaxy S20+ pour tout achat d’un de ces téléviseurs 8K. Les détails de l’offre ne sont pas encore finalisés, mais celle-ci ne serait effective que sur une période de lancement de la nouvelle gamme. A suivre.