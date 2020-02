Samsung MultiView : l’intégration parfaite du smartphone à la télé

C’est à l’occasion du Samsung Forum 2020 que nous avons pu découvrir une fonctionnalité intéressante appelée MultiView. Véritable évolution de la fonction de partage d’écran, celle-ci permet d’afficher le contenu de vos différentes applications mobiles (YouTube, Twitter, Facebook, etc.) sur le téléviseur, mais avec une qualité d’intégration encore inégalée.

La nouvelle gamme de téléviseurs QLED 4K et 8K (lire notre article sur le Q800T et Q950TS) de Samsung débarquera entre les mois de mars et avril et, avec elle, de nouvelles technologies qu’on pourrait qualifier de « secondaires », mais qui montrent une nouvelle fois que l’innovation se cache aussi dans les détails. Le petit truc en plus qu’il faudra retenir chez Samsung s’appelle « MultiView ».

Il s’agit d’une technologie qui permet d’exploiter encore mieux les applications transverses qui unissent aujourd’hui le monde des télés et du smartphone. Une incrustation de l’image très simple à utiliser et très ergonomique.

Le « picture-in-picture » de nouvelle génération

Nous connaissions tous les fonctions de partage d’écran permettant d’afficher le contenu de son mobile sur un téléviseur relié au même réseau Wi-Fi. Samsung fait évoluer cette fonctionnalité au sein de son système d’exploitation TizenOS. Grâce à cette fonction MultiView, le flux vidéo en provenance du mobile peut prendre différentes formes. Celle d’un fil Twitter qu’on affiche en parallèle de son match de foot pour suivre ce qu’il se dit sur les réseaux via les hashtags associés. Celle d’une vidéo YouTube qu’on choisira d’afficher pour se sortir de la panade dans un jeu vidéo.

L’utilisation du MultiView est extrêmement simple grâce à la fonction « tap view » et les usages plutôt variés, tout comme les mises en forme. En voici quelques exemples que nous avons découverts à l’occasion du Samsung Forum.

Amazon Alexa et Google Assistant sont compatibles nativement

En plus de cette fonctionnalité, certains des téléviseurs Samsung verront leur fonction de reconnaissance vocale évoluer. L’assistant Samsung Bixby est rejoint par le support natif d’Amazon Alexa et de Google Assistant. Il n’est ainsi plus nécessaire d’avoir une enceinte connectée pour profiter de ces assistants. Samsung propose même de définir lequel de ses assistants on souhaite utiliser par défaut lorsqu’on presse le bouton micro de la télécommande.

Là encore, ce n’est peut-être qu’un détail, mais dans les faits c’est surtout la possibilité d’utiliser des technologies autres que celles de Samsung. Rappelons d’ailleurs que le constructeur a été l’un des premiers à ajouter le support d’AirPlay 2 et à avoir intégré les services connectés d’Apple.

Une chose est sûre, le constructeur Coréen semble bien décider à prendre la tête sur les technologies en faisant évoluer ses téléviseurs tant sur la partie matérielle, que sur les fonctionnalités logicielles.