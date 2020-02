Samsung Galaxy A70e : le smartphone avec écran 6,1 pouces se montre en rendus 3D

Le leaker OnLeaks, en partenariat avec le site indien Compareraja, a mis en ligne des rendus 3D d'un futur smartphone de Samsung avec un écran de 6,1 pouces. Il devrait s'agir du futur Samsung Galaxy A70e.

Alors que Samsung a commencé à lancer sa nouvelle gamme Galaxy A de 2020 avec les Galaxy A51 et A71, c’est un revenant qui nous est présenté par le site Compareraja. En partenariat avec le leaker Onleaks, le site indien a en effet dévoilé plusieurs images de rendu 3D d’un Samsung Galaxy A70e.

Ce smartphone ne devrait pas venir remplacer directement le Galaxy A70, puisque c’est là le rôle du Galaxy A71. Si l’on suit la logique déjà adoptée l’an dernier avec les Galaxy S10e et Galaxy A20e, il devrait en fait s’agir d’une déclinaison plus abordable du Galaxy A70.

Un lecteur d’empreintes au dos et une prise micro-USB

Selon les informations obtenues par OnLeaks, le Samsung Galaxy A70e reprendrait en façade un design assez proche de celui du Galaxy A70. On ne devrait ainsi pas avoir d’appareil photo dans une bulle sur l’écran percé, mais une encoche, comme sur le modèle de l’an dernier. Le smartphone ne profiterait par ailleurs pas d’un lecteur d’empreintes derrière l’écran — dont on ignore s’il sera OLED ou LCD — mais au dos. Par ailleurs, toujours au dos, on devrait retrouver un triple appareil photo positionné à la verticale en haut à gauche. Un module photo qui se veut par ailleurs bien plus discret que sur les derniers smartphones du constructeur coréen.

Selon les informations d’Onleaks, le Samsung Galaxy A70e serait également bien plus petit que son aîné avec un écran de 6,1 pouces — contre 6,7 pour le Galaxy A70 — et profiterait également d’une prise casque. La présence d’une prise micro-USB — et non pas USB-C — laisse par ailleurs entendre qu’il s’agira d’un smartphone orienté vers l’entrée de gamme.

Pour l’heure, on ignore encore quand sera annoncé ce Samsung Galaxy A70e et quelles seront ses caractéristiques complètes.