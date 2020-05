Samsung Galaxy Fold : une version Lite serait prévue avec un Snapdragon 865

Samsung préparerait un Galaxy Fold Lite en plus du Galaxy Fold 2 prévu cet été. Une version qui profiterait d'un Snapdragon 865, mais d'un petit écran externe et qui ferait l'impasse sur le verre ultrafin.

En fin d’année dernière, Samsung lançait, avec plusieurs mois de retard, son premier smartphone à écran pliable, le Samsung Galaxy Fold. Cette année, la firme pourrait présenter non pas un, mais deux smartphones de la gamme Galaxy Fold.

En plus du Samsung Galaxy Fold 2 dont l’annonce devrait avoir lieu dans le courant de l’été, en même temps que les Galaxy Note 20, Samsung préparerait également une version « Lite » du smartphone à écran pliable. C’est en tout cas ce que relaie le journaliste Max Weinbach du site XDA Developers sur Twitter.

I have some info on the Galaxy Fold Lite.

-Galaxy Fold Lite 4G

-256GB storage

-Mirror Black, Mirror Purple

-Display has no UTG

-Will be equipped with a mix of 2018/19/20 parts

-outside will probably have a smaller display (not like on Fold, but more like the Z Flip)

— Max Weinbach (@MaxWinebach) May 12, 2020