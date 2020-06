Samsung Galaxy A41 : un nouveau smartphone petit, mais costaud (et pas cher)

Après les excellents Galaxy A51 et A71, Samsung lance le Galaxy A41, un modèle plus compact et moins cher. Il sera disponible début juin à 299 euros.

Si la gamme Galaxy S de Samsung symbolise tout le savoir-faire de la marque, les Galaxy A restent les modèles les plus vendus par le sud-coréen. Après une année 2019 de reconquête (la concurrence chinoise l’avait quelque peu éprouvé sur ce segment), Samsung souhaite donc confirmer sa position de leader.

Avec les Galaxy A51 et A71, il a démontré avec brio que lui aussi pouvait commercialiser des smartphones à l’excellent rapport qualité prix. Aujourd’hui, Samsung lance officiellement le Galaxy A41 et complète donc une gamme déjà séduisante. La particularité de ce modèle : son tarif réduit et surtout son format compact.

Samsung Galaxy A41 : compact et efficace

D’apparence, le Galaxy A41 ressemble à un A51 en format réduit. Pourtant, il intègre un écran Super AMOLED de 6,1 pouces avec une définition Full HD+ (2400 x 1080 pixels). Pour réduire le ratio taille/écran, Samsung opte pour une toute petite encoche centrale ainsi qu’un lecteur d’empreintes optique positionné sous le verre de l’écran.

Sous le capot, une puce octacore (le modèle reste inconnu pour le moment) et 4 Go de RAM et 64 Go de stockage (extensible via microSD) se chargent de délivrer la puissance nécessaire à une utilisation polyvalente. Une batterie de 3500 mAh compatible avec la recharge rapide 15 W alimente le tout.

Du côté de la photo, Samsung mise sur un triple module composé d’un capteur principal de 48 mégapixels associé à un objectif ultra grand-angle (capteur de 8 mégapixels) ainsi qu’à un objectif dédié au mode portrait (capteur de 5 mégapixels). Ce trio devrait donc lui assurer une certaine polyvalence en photo à l’image des A51 et A71.

Last but not least, « pour l’achat d’un Galaxy A41, les consommateurs bénéficieront de deux mois d’accès au service YouTube Premium » indique Samsung dans son communiqué de presse. « Ils pourront profiter de leurs vidéos sans coupures publicitaires et en mode hors connexion, et auront également accès aux services YouTube Music et YouTube Kids », conclut-il.

Le Galaxy A41 sera disponible début juin au prix de 299 euros.