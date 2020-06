Samsung surpris en train d’enfreindre une règle du Google Play Store

L'application Galaxy Wearable de Samsung enfreint une règle du Play Store quand elle est installée sur un smartphone non commercialisé par la marque. On peut alors se demander si Google ne pourrait pas bannir l'app de sa plateforme en guise de sanction.

Enfonçons des portes ouvertes : le Play Store est le magasin d’applications le plus populaire sur Android et Google y fait sa loi. Ainsi, les développeurs qui ne respectent pas les règles établies par le géant américain risquent de voir leurs apps bannies de la plateforme. Or, justement, un autre mastodonte de la tech a été surpris en train d’enfreindre ces fameuses lignes directrices et il s’agit de Samsung.

En effet, Max Weinbach, contributeur du média XDA Developers, a remarqué que l’application Galaxy Wearable — qui permet d’utiliser les montres connectées de la marque telles que la Galaxy Watch Active 2 — se permet d’outrepasser l’une des règles du Play Store quand elle est utilisée sur un smartphone non estampillé par le logo Samsung.

Comme le montre son enregistrement d’écran sur un OnePlus 8 Pro, Max Weinbach s’est rendu compte que l’application Galaxy Wearable proposait d’installer le service Samsung Pay — pour les paiements sans contact sur mobile et montre connectée –, mais que le téléchargement s’exécutait depuis un serveur tiers et non depuis le Play Store.

The Samsung Galaxy Watch Active2 Plugin app does not have Samsung Pay Plugin as part of the apk and does not sign the app. It, instead, downloads a fully built and signed apk off AWS then prompts the user to install it.

This action breaks Google Play TOS. pic.twitter.com/VOmnUrMtlT

— Max Weinbach (@MaxWinebach) June 9, 2020