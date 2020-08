Samsung préparerait déjà un smartphone pliable à prix abordable

Après des Galaxy Fold, Z Flip et Z Fold 2 lancés à des prix très élevés, Samsung travaillerait désormais à démocratiser les smartphones pliables avec un appareil qui pourrait être lancé à un prix bien plus accessible.

Il y a quelques semaines, Samsung donnait un avant-goût de son Galaxy Z Fold 2, un smartphone qui sera présenté plus en détail le 1er septembre prochain. Néanmoins, avant même qu’on en sache plus sur ce téléphone à écran pliable, une chose est sûre : il ne devrait pas être donné. Le téléphone sera ainsi le troisième appareil à écran pliable du constructeur coréen et, comme ses prédécesseurs, les Galaxy Fold et Galaxy Z Flip, il est attendu à un tarif supérieur à 1000 euros.

Pour aller plus loin

Quel smartphone Samsung acheter en 2020 ?

Il faut dire que pour l’heure, les smartphones à écran pliables, tous constructeurs confondus, ont pour principale caractéristique leur prix onéreux. Même chez Motorola, qui a lancé l’an dernier le Motorola Razr, le prix est conséquent. La marque américaine avait en effet lancé son smartphone à 1699 euros, quand bien même il était équipé d’un processeur milieu de gamme, le Snapdragon 710.

C’est justement ces tarifs très élevés que Samsung chercherait désormais à diminuer. En effet, selon les informations du site Sam Mobile, la firme préparerait actuellement un téléphone à écran pliable à un prix bien plus abordable, en dessous des 1000 dollars. « Nous avons appris que Samsung a un nouvel appareil dans les tuyaux et qu’il s’agirait d’un smartphone pliable. Il porterait le numéro de modèle SM-F415 », indique ainsi le site néerlandais. Il faut dire que dans la nomenclature Samsung, la lettre F correspond aux smartphones à écran pliables, les Fold, Z Flip et Z Fold 2 étant référencés sous les numéros SM-F900, SM-F700 et SM-F916.

Moins de stockage, pour un positionnement milieu de gamme ?

Le plus intéressant concernant ce SM-F415 serait en fait ses capacités en termes de stockage. Selon Sam Mobile, il serait en effet proposé en deux versions avec 64 ou 128 Go. Un stockage pour le moins limité alors que le Galaxy Z Flip par exemple s’affiche forcément en version 256 Go. De quoi laisser entendre que l’appareil serait proposé à un prix plus accessible que ses prédécesseurs. « Il y a déjà des murmures à propos d’un potentiel smartphone pliable à bas prix », révèle Sam Mobile. Néanmoins, le site spécialisé se veut prudent, indiquant que « les détails sont extrêmement limités à ce stade ». Ce n’est pas la première fois que l’on entend parler d’un smartphone pliable accessible chez Samsung. En mai dernier, XDA Developers indiquait que Samsung travaillerait sur un Galaxy Fold e, basé sur le modèle de l’an dernier, mais qui pourrait être lancé autour de 1000 euros.

Il ne serait pas étonnant que Samsung prépare d’ores et déjà un smartphone à écran pliable au tarif plus accessible. Le prix extrêmement élevé des modèles actuels est en effet justifié par le marketing, mais surtout par la recherche et le développement de l’écran et de la charnière. Une fois que ce budget sera amorti par les ventes des modèles haut de gamme actuels, Samsung pourra réutiliser les mêmes mécanismes, sans frais supplémentaires, sur des appareils à un tarif moins élevé.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid