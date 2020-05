Samsung préparerait une version plus accessible de son premier Galaxy Fold

Samsung travaillerait bel et bien sur une version « lite » de son Galaxy Fold, au prix de 1099 dollars. Un smartphone qui permettrait au constructeur de recycler certains des composants déjà utilisés dans la première version lancée l'an dernier.

Il y a quelques jours, Max Weinbach se faisait l’écho de certaines rumeurs au sujet d’un nouveau smartphone chez Samsung. D’après le journaliste du site XDA Developers, le constructeur coréen travaillerait en effet sur une version « lite » du Galaxy Fold dotée néanmoins d’un processeur Snapdragon 865 plus récent et d’un plus petit écran externe.

Ce mercredi, Max Weinbach est cependant allé plus loin dans les colonnes de XDA Developers. Il détaille en effet davantage la stratégie de Samsung sur cette nouvelle version du Galaxy Fold. L’idée avec ce smartphone du côté de Samsung serait ainsi de recycler les composants restants du premier Galaxy Fold que Samsung a encore en stock pour créer une nouvelle version à prix bien plus accessible, à 1099 dollars, soit 1016 euros HT, avant le lancement du Galaxy Fold 2. XDA Developers s’appuie notamment sur un tweet — désormais supprimé — de Ross Young, patron de Display Supply Chain Consultants. « Il indique que Samsung vendra ce modèle plus accessible dans des quantités limitées, environ 55 0000 unités dans le monde, afin de vider l’inventaire de Galaxy Fold de première génération », reprend ainsi Max Weinbach.

Un Galaxy Fold e, comme le S10e

En interne, ce Galaxy Fold à prix plus accessible serait connu sous le nom de « Galaxy Fold e ». Un nom qui pourrait venir du Samsung Galaxy S10e lancé l’an dernier qui reprenait les caractéristiques globales du Galaxy S10, mais avec quelques sacrifices en termes de composants. De quoi laisser penser que le Galaxy Fold plus accessible aurait des composants moins haut de gamme que le premier ou le second modèle, dont le lancement est attendu durant l’été. « Ce Galaxy Fold « Lite » arriveront donc avec un mélange de composants de 2018, 2019 et 2020 », indique XDA Developers.

Concrètement, on peut donc s’attendre à un plus petit écran externe — voire aucun écran externe du tout — et moins d’appareils photo. Le Snapdragon 865 intégré ne profiterait pas non plus de la 5G. Pour la mémoire, Samsung aurait prévu une configuration avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage.

Il faudra néanmoins patienter encore un peu avant de pouvoir vérifier ces informations. On ignore encore en effet quand Samsung compte présenter officiellement cette version « Lite » du Galaxy Fold.