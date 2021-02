Galaxy A12 et A02s : Samsung France refait son entrée de gamme à moins de 200 euros

Samsung France annonce officiellement l'arrivée des Galaxy A12 et A02s dans l'Hexagone. Ces deux smartphones avaient déjà eu droit à une petite annonce européenne, mais il fallait encore confirmer leurs prix à moins de 200 euros.

Les Samsung Galaxy A12 et A02s avaient déjà eu droit à une annonce en bonne et due forme en Europe. Nous savions alors qu’ils se positionneraient en entrée de gamme avec des fiches techniques modestes.

Désormais, c’est au tour de Samsung France de confirmer l’arrivée de ces deux modèles dans l’Hexagone. « Avec les Galaxy A12 et Galaxy A02s, Samsung propose deux smartphones accessibles et polyvalents, dotés d’une batterie longue durée, d’une offre photo complète et d’un grand écran de 6,5 pouces », lit-on dans le communiqué.

Les prix des Samsung Galaxy A12 et A02s en France

Ce même communiqué n’indique cependant pas les prix conseillés pour ces deux smartphones en France. Notez cependant qu’ils sont déjà disponibles à la vente auprès de plusieurs commerçants.

Ainsi, le tarif officiel du Samsung Galaxy A12 semble être de 169 euros.

Pour le Galaxy A02s, il faut plutôt miser sur un prix de 159 euros.

Rappelons qu’en termes de design, les deux smartphones sont très similaires avec leurs écrans plats marqués par une encoche en forme de goutte d’eau. C’est en regardant leurs dos qu’on peut les différencier. Les modules photo arrière ne sont en effet pas pareils : au format carré sur le Galaxy A12 (quatre capteurs), rectangulaire sur le Galaxy A02s (trois capteurs).

Fiches techniques des Galaxy A12 et A02s

Ci-dessous, vous trouverez un petit rappel des caractéristiques importantes des Samsung Galaxy A12 et Galaxy A02s.