Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360 : en attendant l’officialisation, voici des images et des caractéristiques

Samsung devrait dévoiler, d'ici avril, deux nouveaux PC portables : les Samsung Galaxy Book Pro et Pro 360. Evan Blass vient de leaker des visuels ainsi que quelques caractéristiques.

Samsung devrait bientôt dévoiler deux nouveaux PC portables sur Windows 10. D’un côté, le Galaxy Book Pro de 13 pouces et de l’autre le Pro 360 en 15 pouces.

AMOLED et GPU dédié Nvidia MX450

Sur le papier, ces deux ordinateurs portables n’ont rien d’atypique. Ils ont tous les deux une dalle AMOLED en définition Full HD, on en trouve déjà chez d’autres constructeurs. Nous avons, par exemple, testé un ZenBook OLED récemment. Les deux PC Samsung auraient également la dernière génération d’Intel, la 11e génération de CPU basse consommation, là également c’est du déjà vu. Par contre, en plus d’une connectique Thunderbolt 4 (Intel oblige), ils seraient équipés d’un modem 4G.

On retrouverait également un dGPU Nvidia MX450, un peu plus véloce que l’iGPU fourni par Intel. Ne vous attendez tout de même pas aux performances d’une GeForce. La version 360 a une charnière qui lui permet de plier à 360 degrés avec un écran tactile. Le modèle 13 pouces semble bien plus traditionnel.

On ne sait tout simplement pas quand aura lieu la présentation du Galaxy Book Pro et du Galaxy Book Pro 360. On peut supposer que les nouveaux ordinateurs portables Samsung arriveront sur le marché en avril et seront présentés lors d’un événement Unpacked. Et notez qu’il est fort probable qu’ils ne sortent pas sur le marché français, étant donné qu’il n’y a pas de PC Samsung en France.