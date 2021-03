Samsung S6, S7 et S8 : découvrez les 12 nouveaux écrans PC conçu pour protéger nos yeux

Samsung a dévoilé 12 nouveaux écrans pour PC dans trois gammes différentes. Ces écrans IPS embarquent de nombreuses technologies pour améliorer l'expérience visuelle afin de la rendre plus confortable pour les yeux. L'objectif est de réduire la fatigue oculaire même après une utilisation prolongée.

Samsung a présenté sa toute nouvelle gamme d’écrans PC. Pas moins de 12 moniteurs à destination d’un usage bureautique, mais avec des configurations intéressantes.

La particularité entre ces écrans est de proposer un design aux bordures fines, du HDR10 et un angle de vision de 178 degrés. Ils ont la fonctionnalité PBP (Picture By Picture) et PIP (Picture In Picture), ce qui permet d’afficher plusieurs contenus à la fois sur l’écran.

Des technologies pour les yeux

De plus, tous les moniteurs sont certifiés Intelligent Eye Care par le TÜV Rheinland. Cette technologie adapte la qualité d’image en ajustant automatiquement la luminosité et la température de couleur en fonction des conditions ambiantes.

Les moniteurs disposent également d’un mode spécial pour les yeux qui réduit les émissions de lumière bleue, cette lumière qui causerait une fatigue oculaire, ainsi que Flicker Free, une technologie qui protège les yeux de l’utilisateur de tout scintillement sur l’écran.

La gamme Samsung S8 : 4K UHD ou rien

Commençons par la gamme S8 composée de 3 écrans de trois diagonales différentes (27, 32 et 34 pouces). Ce sont trois moniteurs IPS LCD avec une définition UHD (3 840 x 2 160 pixels), tous équipés de ports USB-C qui supportent des débits de 10 Gbps et une charge de 90 Watts. Ce qui signifie que vous pourrez y brancher votre PC ou votre Mac pour la charge et la vidéo. Vous aurez également des ports USB sur l’écran pour brancher souris, clavier, disque dur externe ou une webcam.

Samsung S6 ou S7 : du QHD au UHD

Il y a aussi la gamme S7 avec 7 écrans en définition QHD. Parmi ces sept-là, il y a un écran ultrawide de 34 pouces (ci-dessous) en définition UWQHD avec une courbure 1000 R. Ils sont tous équipés d’un hub USB, comme le S8, de la charge USB-C PD à 90 Watts et ils ont également un port Ethernet. Ce qui peut s’avérer très pratique pour avoir un poste de travail prêt à l’emploi avec son laptop. Ce qui semble appréciable avec ces écrans est le système d’inclinaison ajustable avec la possibilité de les faire pivoter sur 90 degrés. Ce qui est étrange est que la gamme S6 offre de l’AMD FreeSync, mais pas les gammes S7 ou S8. Certainement une fonctionnalité liée à la définition de la dalle. D’ailleurs, Samsung ne communique pas sur les taux de rafraîchissement qui doivent sans doute être limités à 60 Hz.

La gamme Samsung S7 est la plus simple, pas de hub USB ni d’Ethernet. En revanche, on a là deux modèles avec une définition 4K UHD.

Il s’agit pour le moment d’annonces sans aucun détail de disponibilité ni tarif. Il faudra donc patienter jusqu’à une annonce locale qui ne devrait pas tarder.