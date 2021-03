Galaxy Watch : Samsung pourrait à nouveau embrasser Wear OS pour ses montres connectées

Samsung pourrait lancer de nouvelles montres connectées sous un autre système que Tizen, sa solution maison. Plusieurs éléments viennent corroborer la piste de montres Galaxy Watch sous Wear OS.

Au début du mois, certaines indications dans le code source du Galaxy S20 lançaient la piste d’une future montre connectée Samsung équipée non pas de Tizen, l’OS maison du constructeur, mais de Wear OS.

Ce mardi, c’est le leaker américain Max Weinbach qui a découvert d’autres éléments qui s’orientent vers la même piste. Dans une série de tweets, il fait part de sa découverte d’un nouveau plug-in, baptisé « Water » pour l’application Samsung Wearables.

watches. Those are Watch Active3/4 and Watch4. In there, I found a reference that straight up says "newos" and all of these codenames, other than the new water one, match what we've previously heard.

