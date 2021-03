Samsung : la piste d’une montre connectée sous Wear OS se précise

Des informations publiées dans le code source du Galaxy S20 viennent étayer la piste d’une future montre connectée Samsung équipée non pas de Tizen, mais de Wear OS.

Fin février, le leaker Ice Universe indiquait que Samsung travaillerait sur une montre connectée d’un nouveau genre, équipée non pas de son système maison, Tizen, mais de celui développé par Google, Wear OS. La piste semble désormais se renforcer comme l’a rapporté cette semaine le journaliste Mishaal Rahman du site XDA Developers.

Un développeur membre de la communauté du site a en effet fouillé dans le code source de la version Exynos du Samsung Galaxy S20 et y a découvert la mention d’un appareil baptisé « Merlot » au sein du pilote Wi-Fi. Plus précisément, il s’agit d’un appareil qui semble être baptisé « Merlot WearOS », ce qui indique donc qu’il s’agit bien d’une montre connectée dotée du système d’exploitation pour wearables de Google.

Une autre mention précise quant à elle que l’appareil serait équipé d’une puce Broadcom BCM43013. Il s’agit en fait d’une puce Wi-Fi et Bluetooth utilisée pour des appareils mobiles, mais également pour les montres connectées.

Comme l’indique XDA Developers, il est fait mention de ce « Merlot » aux côtés d’autres appareils mobiles de Samsung dotés de puces Broadcom. Il peut s’agit par exemple de tablettes, comme la Galaxy Tab A7, ou de montres connectées comme la Samsung Galaxy Watch 3.

In the WiFi driver, there's a config for "Merlot WearOS". Merlot seems to be the code-name, and WearOS is..Google's Android OS for smartwatches. It may use Broadcom's BCM43013 combo BT/WiFi chip: https://t.co/3egIr75toS

2/3 pic.twitter.com/yDRJObWNRa

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) March 2, 2021