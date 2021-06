Samsung : son prochain SoC conçu avec AMD serait redoutable en jeu

Un premier benchmark réalisé sous Wild Life laisse entrevoir des performances réellement appétissantes pour la prochaine puce Exynos issue d'un partenariat entre Samsung et AMD. Elle serait notamment capable d'égaler son éminence l'A14 Bionic d'Apple sur le plan des performances GPU.

Et si le tandem Samsung / AMD tenait la puce la plus puissante du marché ? Si l’on en croit un premier benchmark réalisé sous 3DMark Wild Life et partagé il y a quelques heures par Ice Universe, sur Twitter, le prochain SoC Exynos avec partie graphique Radeon serait en tout cas prêt à en découdre.

On y trouverait un niveau de performances suffisant pour faire tourner en bourrique le Snapdragon 888 (maintenant complété chez Qualcomm par le Snapdragon 888 Plus) mais aussi pour rattraper l’Apple A14 des iPhone 12. L’Exynos 2100, utilisé sur certains Galaxy S21, serait lui aussi battu à plate couture.

Factuellement, sur 3DMark Wild Life, le Snapdragon 888 et l’Exynos 2100 glanent respectivement 5382 et 5292 points. Loin devant, le nouveau processeur Exynos développé avec AMD afficherait pour sa part 8134 points. D’après nos mesures, l’A14 Bionic d’un iPhone 12 Pro récolte de son côté quelques 8232 points sur le même benchmark. La puce développée par Samsung et AMD est donc très rapide, mais le meilleur pourrait être à venir.

Exclusive: Samsung is testing the AMD GPU in the new Exynos, and the Wild Life test on the 3D Mark has scored 8134 points. It is worth mentioning that the CPU in this test is A77 architecture, for reference only. Each test has different results, we need to wait for more results. pic.twitter.com/Rej9vqyP6s

— Ice universe (@UniverseIce) June 29, 2021