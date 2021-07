Le Samsung Galaxy S21 FE apparaît en images dans quatre coloris

Le site Android Authority a mis la main sur des éléments marketing de Samsung permettant de découvrir le design du futur Galaxy S21 FE.

Alors qu’on en découvrait plus, ce jeudi, à propos du Samsung Galaxy S21 FE, grâce aux informations de Sam Mobile, le smartphone a fait l’objet de nouvelles fuites, cette fois grâce au site Android Headlines.

Ce jeudi, le site spécialisé dans l’actualité d’Android a en effet publié une image du prochain smartphone de Samsung. Il s’agit cette fois de photos présentées comme des rendus presse, c’est-à-dire des images réalisées en interne par Samsung et destinées à servir d’éléments marketing pour le smartphone lorsqu’il sera annoncé. Il n’est pas rare que de telles images fassent l’objet de fuites plusieurs jours ou semaines avant la présentation des smartphones.

L’image mise en ligne par Android Headlines a la particularité de présenter quatre versions du Samsung Galaxy S21 FE. On peut ainsi voir le smartphone dans un coloris violet, mais également en blanc, en vert ou en noir.

Un design proche de celui du Galaxy S21

Du côté du design, le Samsung Galaxy S21 FE devrait reprendre les grandes lignes du Galaxy S21 avec un module photo se prolongeant jusque sur les rebords du smartphone, au dos. Il serait ainsi doté de trois appareils photo à l’arrière, avec le flash légèrement déporté sur le côté. Néanmoins, le module photo serait sensiblement plus fin que sur le Galaxy S21 classique. Le smartphone profiterait également de la touche de mise en veille et de la barre de volume tous deux positionnés sur la tranche droite. En façade, le smartphone embarquerait un poinçon en haut au centre de l’écran pour héberger la caméra selfie.

Du côté des caractéristiques techniques, on s’attend à l’intégration d’un écran Oled 120 Hz de 6,5 pouces en façade, tandis que le téléphone serait propulsé par la puce Snapdragon 888 ou l’Exynos 2100 selon les pays. Le Galaxy S21 FE profiterait également de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage.

Alors qu’on s’attendait initialement à un lancement du Galaxy S21 FE dans le courant du mois d’août, il semble que Samsung ait repoussé son annonce. Celle-ci serait désormais prévue pour le courant du mois d’octobre prochain.