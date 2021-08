Un Galaxy Z Flip 3 à 299 euros (+8 €/mois) ? Comment en profiter chez SFR

Les Samsung Galaxy Z Fold 3 et Z Flip 3 sont les derniers fleurons du constructeur coréen. Les mots d’ordre : qualité premium et écrans pliables. S’il faut encore attendre leur mise en vente, SFR propose des offres de précommandes qui vous permettent d’étaler leur prix sur 24 mois avec un très bon forfait à la clé.

Samsung a lancé le 11 août dernier les précommandes de ses nouveaux Galaxy Z Flip 3 et Z Fold 3. Et jusqu’au 26 août inclus, ils bénéficient d’offres exclusives chez SFR. En les associant à un forfait SFR 120 Go 5G, il est possible de faire chuter considérablement leur tarif d’achat immédiat.

Pour bénéficier de ces tarifs, il est bien sûr impératif de souscrire au forfait 120 Go 5G et de s’engager chez SFR pour une durée de deux ans. Petit bonus supplémentaire : une offre de reprise de 200 euros minimum sur un ancien smartphone permet de faire baisser encore plus la facture.

L’offre SFR en quelques mots

Concrètement, comment marche l’offre SFR ? Vous précommandez l’un des deux mobiles pliables de Samsung accompagné du forfait 120 Go 5G avec un engagement de deux ans. Dès lors, vous bénéficiez d’une remise de 50 euros remboursés après achat. À cela s’ajoute une mensualité de 8 euros par mois pendant 24 mois. Et si vous avez un smartphone en bon état à soumettre à l’offre de reprise de Samsung, vous pourrez encore bénéficier d’un minimum de 200 euros offerts.

Comment bénéficier des réductions SFR ?

Pour obtenir les Galaxy Z Fold 3 et Flip 3 à des prix aussi avantageux (979 € pour le Galaxy Fold 3 et 299 € pour le Galaxy Z Flip 3), il vous faudra souscrire au forfait 120 Go 5G de SFR. Il s’agit d’un forfait premium, qui comprend chaque mois :

120 Go de données 4G et 5G, utilisables depuis la France, et les DOM,

Appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine et DOM

100 Go de données disponibles depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Appels, SMS et MMS illimités depuis l’Europe, les DOM, la Suisse et Andorre

Le forfait 120 Go 5G de SFR est proposé au prix de 35 euros par mois la première année, puis 50 euros avec un engagement de 24 mois.

Par ailleurs souscrire à une offre SFR smartphone+forfait permet de bénéficier d’autres avantages propres à l’opérateur comme ici, l’assurance d’obtenir le prêt d’un mobile en cas de panne, de vol ou simplement de casse. SFR garantit également le prix de reprise de votre mobile lors de votre renouvellement.

Baisser encore plus le prix de ces deux smartphones pliables

En ce moment, SFR n’est d’ailleurs pas le seul à proposer une offre de reprise puisque Samsung s’associe à l’opérateur pour proposer 200 euros d’offre de reprise d’un ancien mobile en plus des offres de précommandes.

Les tarifs de reprise d’un ancien smartphone sont variables et dépendent notamment du modèle et de son état, mais le cumul du rachat de votre smartphone et de l’offre de 200 euros peuvent atteindre les 500 euros si vous disposez, par exemple, d’un Galaxy S20 128 Go en très bon état, qui peut être estimé à 300 euros.

Si on récapitule, non seulement votre nouveau Samsung pliable vous coûtera 979 € ou 299 € (plus le prix du forfait), mais vous pourrez bénéficier d’un minimum de 200 euros de bonus reprise, ce qui vous permettra de vous offrir un Samsung Galaxy Z Fold 3 pour 779 € hors forfait, ou un Samsung Galaxy Z Flip 3 pour 99 euros, hors forfait. Qui dit mieux ?

Autre cas de figure : vous possédez un Huawei P30 Pro en parfait état de marche et en excellent état cosmétique, il sera possible d’en tirer 160 euros de reprise, prix auquel viennent s’ajouter les 200 euros supplémentaires de l’offre de précommande. Votre ancien mobile sera donc repris à 360 euros.

Le meilleur de Samsung en deux smartphones pliants

Pourquoi s’offrir un des derniers Samsung en précommande ? Parce que le fabricant sud-coréen a mis le paquet sur la fiche technique de ses deux produits star.

D’un côté, il y a un Samsung Galaxy Z Fold 3 et son écran pliable Dynamic AMOLED de 7,6 pouces déplié (avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz) et 6,2 pouces sur la face avant. Bon à savoir, un partenariat avec les grands noms de la tech comme Instagram, Microsoft ou encore Google a été lancé. Sur le Galaxy Z Fold 3, le contenu sera ainsi optimisé pour la taille particulière de l’écran principal.

Pour le reste de la fiche technique, le Galaxy Z Fold 3 se voit équipé d’un Snapdragon 888 compatible avec la 5G, le plus puissant de l’équipementier américain. À cela il faut ajouter 12 Go de RAM, 256 Go de mémoire de stockage et une batterie conséquente de 4400 mAh.

De l’autre côté, le Samsung Galaxy Z Flip 3 n’a rien à envier à son cousin avec un écran déplié de 6,7 pouces, lui aussi à 120 Hz et un petit écran de 1,9 pouce à l’avant. Il bénéficie du Snapdragon 888 et de 8 Go de RAM pour 256 Go de ROM. L’autonomie est également au rendez-vous avec une batterie de 3300 mAh, optimisée pour le mobile et permettant en théorie de dépasser la journée sans avoir à brancher le mobile. Que demander de plus ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur les smartphones pliables du géant coréen, la rédaction de Frandroid a pris en main le Galaxy Z Fold 3 ainsi que le Galaxy Z Flip 3.