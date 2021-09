SFR rachète Coriolis et ses 500 000 clients pour 415 millions d’euros

Altice, maison mère de SFR, a annoncé ce lundi avoir signé un accord d'exclusivité pour racheter l'opérateur virtuel Coriolis.

Chez les opérateurs mobiles, si l’on connaît bien les principaux acteurs comme SFR, Bouygues Telecom, Orange et Free, il existe également une multitude de plus petits opérateurs, les fameux opérateurs virtuels, exploitant le réseau des grands. C’est le cas de Coriolis, lancé en 1999 et qui s’appuie sur les réseaux d’Orange et SFR.

Le MVNO est cependant actuellement en vente et c’est bien SFR qui s’est positionné pour son acquisition. Ce lundi, la maison mère de l’opérateur, Altice, a publié un communiqué de presse sur Twitter indiquant qu’Altice France avait signé un accord d’exclusivité pour l’acquisition de Coriolis Télécom. En d’autres termes, les deux opérateurs se sont mis d’accord pour le rachat de l’intégralité des parts de Coriolis par Altice. La maison mère de SFR indique également que le montant du rachat se chiffre à 298 millions d’euros au moment de l’acquisition, avec 117 millions d’euros versés ultérieurement, soit un total de 415 millions d’euros.

500 000 clients particuliers et 30 000 entreprises

Lancé en 1999 par Pierre Bontemps, Coriolis proposait des offres fixes et mobiles essentiellement dans les petites et moyennes villes de France, indique le communiqué. Ce sont ainsi 500 000 clients particuliers et 30 000 entreprises qui vont rejoindre Altice. L’objectif du groupe de Patrick Drahi est ainsi de s’adresser davantage à une clientèle professionnelle : « Avec cette opération envisagée, Altice France intégrerait l’expertise existante, les partenariats, le réseau de distribution bien établi, les bases clients B2C et B2B, et les capacités de service clients de Coriolis, très complémentaires avec celles de SFR et Intelcia ».

Altice France signe un accord d’exclusivité pour l’acquisition de @CoriolisTelecom pic.twitter.com/efyL9othZp — Altice France (@AlticeFrance) September 20, 2021

On ignore encore cependant si Coriolis intégrera le groupe Altice sous son identité propre ou si la marque sera fusionnée avec celle de SFR. Altice précise que l’accord doit être validé par les autorités de la concurrence et qu’il devrait entrer en vigueur au cours du premier semestre 2022.