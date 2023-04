Le bon débit au bon prix : SFR renouvelle ses offres fibres

500 Mbit/s pour une vingtaine d'euros par mois, c'est la proposition de SFR pour son forfait fibre. Une offre à un prix raisonnable qui prouve que c’est le bon moment pour changer de fournisseur.

Une bonne offre fibre passe avant tout par un bon débit et un prix réduit. Un combo gagnant dont SFR compte bien faire profiter ses abonnés. L’opérateur profite du début du printemps pour renouveler ses forfaits fibre, avec notamment une offre très accessible.

Le forfait SFR Fibre Starter fournit ainsi un débit de 500 Mbit/s associé à une box TV pour 20,99 euros par mois pendant un an. Une offre qui ne manque pas de faire pâlir la concurrence.

Un débit rapide et efficace

Si elle est plus abordable que la moyenne, l’offre SFR Fibre Starter ne lésine pas pour autant sur la qualité de son débit. Celui-ci culmine jusqu’à 500 Mbit/s en téléchargement et 500 Mbit/s en envoi. Une connexion très haut débit donc, qui permet de récupérer des fichiers volumineux, tels que de films HD ou des jeux, en quelques minutes. Un titre comme The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom ne prendra que cinq minutes à télécharger sur votre Switch si vous le prenez en dématérialisé.

Comme toujours, il suffit de se rendre sur le site de SFR pour vérifier son éligibilité à la fibre. Après avoir fourni son adresse physique ou son numéro de ligne fixe, SFR infirme ou confirme l’accès à la fibre.

Un accès garanti à la TV

Bien souvent, pour garantir des forfaits fibre à petit prix, les opérateurs ont tendance à faire des concessions, par exemple en n’incluant pas de box TV dans leur offre.

Ce compromis, SFR ne le fait pas. Ainsi, en plus de son petit prix, le forfait SFR Fibre Starter bénéficie d’une box TV incluse. Celle-ci donne accès à un généreux bouquet de 160 chaînes.

Le très haut débit permet de jouir d’une majorité de chaînes en qualité HD, voire en 4K pour certaines. Le boîtier TV peut également enregistrer jusqu’à 8 heures de programmes grâce à son disque dur intégré. Une télécommande vocale est aussi de la partie et il est tout à fait possible de connecter la box TV en Wi-Fi.

Appels illimités et prix réduit la première année

Enfin, l’offre SFR Fibre Starter met à disposition une ligne téléphonique fixe. Avec celle-ci, les appels vers les fixes en France, dans les DOM et vers plus de 100 destinations à l’étranger sont illimités.

Le forfait SFR Fibre Starter demande un engagement de 1 an. Cela dit, pendant toute cette durée d’abonnement, l’offre affiche un prix réduit. En effet, elle est facturée 20,99 euros par mois au lieu de 34,99 euros mensuels. Passé ce délai, le prix du forfait revient à la normale.

Besoin de plus de débit ? Voici l’offre SFR Fibre Power

Les joueurs le savent : le poids des jeux AAA ne fait que grossir. Star Wars Jedi : Survivor, qui sort à la fin de la semaine, en est le parfait exemple puisqu’il pèse pas moins de 155 Go. Pour pouvoir jouer rapidement, il est donc nécessaire de profiter d’un débit massif sur son offre fibre.

Arrive donc l’offre SFR Fibre Power, avec son débit en téléchargement de 2 Gb/s, sa norme Wi-Fi 6 et la nouvelle Box 8. Un combo ultra performant qui permet de télécharger un jeu comme Star Wars Jedi : Survivor en seulement 11 minutes. Sans oublier que le débit montant, lui, passe à 700 Mbit/s.

Les amoureux du petit écran n’ont pas été oubliés puisque le bouquet TV gonfle à 200 chaînes disponibles. Mieux, SFR permet à ses abonnés de profiter gratuitement pendant 6 mois de l’un des trois services de streaming suivant :

Netflix (5,99 €/mois après 6 mois) ;

Disney+ (8,99 €/mois après 6 mois) ;

Amazon Prime (6,99 €/mois après 6 mois).

Nécessitant là aussi un engagement de 12 mois, le forfait SFR Fibre Power coûte 27,99 euros mensuels. Au bout d’un an, le prix passe à 39,99 euros par mois.