Quels sont les meilleurs forfaits chez SFR pour profiter de l’iPhone SE 2020 à prix réduit ?

Bien qu’il ait tout juste été présenté par Apple, le nouvel iPhone SE est déjà en promotion chez SFR. En effet, l’opérateur l’intègre dans deux de ses meilleures offres mobiles pour en faire un smartphone au rapport qualité-prix réellement imbattable.

Si sa présentation officielle s’est faite sans fanfare ni keynote, la nouvelle génération d’iPhone SE 2020 n’a pas manqué de faire parler d’elle. Il faut dire qu’Apple fait le pari de proposer un digne successeur de l’iPhone 8, avec le tout nouveau SoC A13 Bionic que l’on retrouve sur l’iPhone 11 Pro, le tout à un tarif plus abordable que ses smartphones haut de gamme.

Habituellement vendu aux alentours de 489 euros chez la plupart des revendeurs, l’iPhone SE 2020 64 Go (disponible dans trois coloris : blanc, rouge et noir) est proposé à l’achat à 1 euro, puis 8 euros par mois pendant 24 mois, avec le forfait 60 Go de SFR. Si vous optez pour l’offre mobile 5 Go par mois de l’opérateur, le prix de l’iPhone SE 2020 est tout aussi avantageux puisqu’il ne dépasse pas les 179 euros à l’achat, puis les 8 euros par mois pendant 24 mois.

L’iPhone SE 2020 en bref

Le format compact de l’iPhone 8

La puce A13 Bionic de l’iPhone 11 Pro pour des performances élevées

Tout le savoir-faire d’Apple à moins de 500 euros

L’iPhone SE 2020 en détail

Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’iPhone SE 2020 s’inscrit dans la gamme des iPhone 11 et 11 Pro. Et ce pour une raison très simple : il possède la même puce surpuissante que ces deux appareils.

Car malgré son design emprunté à l’iPhone 8, l’iPhone SE 2020 embarque une puce A13 Bionic sous son écran IPS LCD de 4,7 pouces à la définition 1 334 x 750 pixels. Ce processeur, présent dans les iPhone 11, est non seulement l’assurance d’une compatibilité avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.0, mais également la caution d’une fluidité constante, quel que soit l’usage. Sans oublier que vous pourrez faire tourner tous les titres de l’Apple Arcade et accéder aux fonctions de réalité augmentée, avec un iPhone vendu au prix du milieu de gamme.

En plus de bénéficier d’un smartphone de dernière génération à prix réduit, changer de téléphone est souvent l’occasion de changer de forfait mobile. Et de ce côté-là, SFR propose une offre mobile particulièrement avantageuse.

Un forfait généreux en data 4G

Alors que la guerre des prix fait rage entre les opérateurs français, au bénéfice des utilisateurs, SFR dégaine un forfait mobile 60 Go à 30 euros par mois la première année, puis à 45 euros par mois. Un abonnement qui vous engage sur deux ans. Une enveloppe de donnée massive qui couvrira sans peine vos besoins mensuels en matière de 4G, que ce soit pour regarder du contenu en streaming ou partager votre connexion en déplacement.

Vous bénéficiez également des appels, SMS et MMS illimités vers la France, les DOM et l’Europe, ainsi qu’une couverture 4G de 60 Go dans l’Union européenne. Et comme toujours avec les offres mobiles et fixes de SFR, ce forfait 60 Go est entièrement modulable. Ce qui signifie que vous pouvez ajouter autant d’options que nécessaire et les désactiver quand vous le souhaitez pour réduire votre facture les mois où vous n’en avez pas besoin.

Une offre mobile qui se concentre sur l’essentiel

Tout le monde n’a pas besoin d’une grosse enveloppe 4G. Pour ceux qui ont usage simple de leur smartphone en extérieur et qui profitent d’une connexion Wi-Fi fibrée, mais qui souhaitent tout de même investir dans un smartphone qui leur tiendra plusieurs années, des offres plus avantageuses existent. Le forfait 5 Go de SFR affiche un tarif mensuel de 17 euros la première année, puis de 22 euros par mois au bout d’un an. Un prix plus avantageux, couplé à un smartphone simple et connu qui ne dépaysera pas les néophytes avec un design sans bouton.

Outre une enveloppe data de 5 Go, aussi bien en France qu’en Europe, ce forfait vous donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France, vers les DOM et l’Union européenne. Et comme pour l’offre 60 Go de SFR, vous avez la liberté d’ajouter autant d’options que nécessaire pour compléter votre forfait selon vos besoins.

Changer de forfait sans prise de tête

Face à la situation actuelle, SFR a adapté ses services pour vous assurer une connexion constante à Internet, ainsi que la possibilité de rester en contact avec ses proches à tout instant. Cela se traduit par des livraisons à domicile maintenues, ce qui signifie que vous recevrez votre nouvelle carte SIM quelques jours seulement après l’avoir commandé.

Qui plus est, le changement d’opérateur est entièrement pris en charge par SFR. Aucune interruption des services n’est à prévoir lorsque vous changerez de forfait mobile. Si vous décidez de conserver votre ancien numéro, il vous suffit de fournir le code RIO lors de la souscription. Pour l’obtenir, composez le 31 79 depuis votre smartphone actuel.