Test Shure MV6 : un excellent microphone USB pour les joueurs et streamers

Shure a levé le voile sur un tout nouveau microphone grand public : le MV6. Derrière cette appellation se cache le premier modèle de la marque à être dédié au monde du gaming. L’expérience indéniable du constructeur américain sera-t-elle suffisante pour convaincre les joueurs exigeants ? On vous dit tout dans notre test complet.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le Shure MV6 est un microphone USB destiné avant tout à un usage vidéoludique et par extension au streaming. Bien loin du SM7dB, aussi bien en termes de tarification que de performances, le MV6 se veut être un modèle plus accessible. Il s’immisce ainsi sur un marché déjà très concurrentiel où de nombreuses références ont déjà fait leurs preuves.

À la lecture de sa fiche technique, le MV6 se veut plutôt classique, avec une simple connectique USB, complétée par une sortie monitoring. Construit autour d’un corps en métal relativement compact, il est fourni avec un pied de bureau et est presque entièrement plug and play. Il s’accompagne du logiciel Motiv Mix, permettant le mixage des sources audio en vue d’une diffusion ainsi que l’ajustement des paramètres du MV6.

Ce nouveau modèle est disponible au prix conseillé de 150 euros, bien loin du tarif demandé pour le SM7dB à sa sortie. Sur cette gamme de prix, il entre en concurrence directe avec le Logitech G Yeti GX ou encore le Sennheiser Profile.

Un microphone solide et bien construit

Comme toujours avec Shure, le contenu de la boite est assez sommaire puisque l’on y trouve le microphone MV6, les deux éléments qui composent son pied, un câble USB très élémentaire et à peine quelques documentations techniques. Le reste des informations étant distillé directement sur la face intérieure de la boite, en invitant l’utilisateur à télécharger l’application Motiv Mix.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Le MV6 en lui-même est finalement assez compact et respire la solidité. Arborant une forme cylindrique, il est aussi plutôt lourd, avec un peu plus de 500 g sur la balance, ce qui participe à l’impression de solidité qu’il dégage. Si l’assemblage est impeccable, les choix de design faits par la marque donnent au MV6 un petit côté « cheap ». La présence de quatre imposants trous pour les vis de montage n’y est pas étrangère.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

C’est aussi le cas pour le bouton tactile qui trône sur la partie supérieure du microphone. Permettant de couper facilement la captation, avec un trop discret retour lumineux, ce bouton aurait gagné à être mieux intégré. Enfin, la bonnette amovible, sans être de mauvaise facture, a tendance à s’enlever un peu trop aisément à notre gout et participe à donner cette légère impression d’être face à un microphone de gamme inférieure.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La bonnette, une fois retirée, laisse entrevoir la grille protégeant la capsule et qui donne un look très original au MV6. Les différents inserts de couleur verte sont d’ailleurs la seule réelle particularité visuelle présentée par ce microphone, qui ne propose pas d’illumination RGB et se contente alors d’un discret logo Shure.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

La connectique sied à la base du cylindre qu’est le MV6 et se compose logiquement d’un port USB C pour la liaison avec le PC et d’une sortie casque pour le retour audio. Celle-ci peut aussi servir de sortie audio pour l’ordinateur sur lequel le MV6 est branché. On aurait cependant apprécié un effort plus important sur le câble USB fourni par la marque.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

En effet, si sur un microphone XLR, le câble est souvent déjà en possession de l’utilisateur, puisque spécifiquement adapté à son installation, ici, on se retrouve avec un câble USB (trop) basique, non tressé et de seulement 1 m. Autant dire qu’il ne faudra pas à être trop loin de l’ordinateur, qui devra au passage disposer d’un port USB C, car aucun adaptateur n’est fourni. Shure ne fait pas exception sur ce point, et tous les constructeurs doivent faire des efforts sur cet aspect, en particulier quand le microphone est annoncé comme plug and play.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Passé cette légère déconvenue, on apprécie la qualité du pied fourni avec le MV6. Doté d’une base lestée suffisamment large, il positionne le microphone à la bonne hauteur une fois installé sur le bureau. Néanmoins, dans cette configuration, la captation ne sera pas optimale, même si le MV6 s’en sort très bien (on y revient un peu plus loin). Nous recommandons donc l’utilisation d’un bras de type boom arm, avec lequel le Shure MV6 sera compatible grâce à son pas de vis standard.

Un mixeur basique qui s’accompagne de réglages simples et intuitifs

Si le Shure MV6 fonctionne effectivement dès sa sortie de boite, il profite de quelques ajustements supplémentaires lorsqu’il est couplé à l’application Motiv Mix. Comme son nom l’indique, le logiciel est avant tout un mixeur, semblable à ce que peuvent proposer Elgato ou SteelSeries. Sur ce point, Motiv Mix reste relativement limité et permet uniquement d’ajouter nos différentes sources et de créer deux sorties distinctes pour la diffusion et le monitoring. L’applicatif profite également d’un module facilitant le bon réglage du microphone et de son gain.

Le principal intérêt de Motiv Mix dans notre cas est de pouvoir personnaliser le fonctionnement du MV6, qui dispose d’un certain nombre de réglages logiciels qui agissent directement sur la captation. Le gain est notamment ajustable, de 0 à +36 dB, avec la possibilité d’activer le gain automatique, qui s’ajuste alors en temps réel afin d’obtenir un volume idéal de la voix.

Les réglages suivants s’attèlent au nettoyage du signal, avec surtout une réduction de bruit, une atténuation des « pops » et un filtre passe-haut, pour supprimer certains bruits environnants. Chose intéressante : Shure ajoute une brève note explicative et quelques conseils pour chacun de ces réglages. Enfin, la balance entre le retour du microphone et la sortie audio peut être ajustée, ainsi que la « couleur » de l’enregistrement.

Un rendu sonore qui ravira les joueurs

Lors des premiers enregistrements, il apparait vite que le MV6 propose un niveau de bruit très correct. Avec les réglages par défaut, la nuisance est très limitée et ne dépasse pas -50 dB. Ce bruit résiduel est d’ailleurs parfaitement supprimé par la réduction de bruit logicielle intégrée au MV6.

Celle-ci s’est montrée particulièrement efficace lors de nos essais et permet de bloquer la grande majorité des bruits ambiants. Elle atténue très correctement les autres sons tels que les frappes sur un clavier ou les clics d’une souris. On se rapproche franchement de ce que peut proposer SteelSeries grâce à Sonar, et c’est une excellente chose !

Gain auto, pas de traitement logiciel

Gain auto, tous les traitements logiciels activés, avec bruits de clavier et souris

Les bruits de manipulation sont toutefois assez nettement captés par la capsule. Pourtant, ce n’est pas le cas pour l’actionnement du bouton mute qui s’effectue sans aucun son disgracieux. Mention honorable pour le « Popper Stopper » qui parvient effectivement à atténuer les « pops » générés par les consonnes « b » et « p ». Ceci étant dit, en positionnant correctement le microphone par rapport à la bouche, l’activation de ce filtre n’est pas nécessaire.

Quant à la voix, elle est captée de façon claire et chaleureuse, avec un léger rendu « radio » qui n’est pas désagréable, surtout pour l’utilisation faite du MV6. Si ses capacités techniques ne lui permettent pas d’atteindre la définition et la précision de modèles haut de gamme tels que le SM7dB ou le Yeti Studio, le MV6 tient la dragée haute à ses concurrents directs. Le tout, sans recourir à un quelconque traitement du signal supplémentaire.

Source : Edouard Patout pour Frandroid

Gain auto, tous les traitements logiciels activés, MV6 posé sur le bureau

Shure met par ailleurs en avant une utilisation basique, avec le microphone posé à même le bureau, et à raison ! Le MV6 s’en sort décemment dans ces conditions, même si une réverbération logique se fait entendre. On peut ici remercier le gain automatique qui s’est montré fiable durant mes essais, en évitant notamment les changements brusques de volume et le clipping lors de mes envolées lyriques.

Prix et disponibilité du microphone Shure MV6

Le microphone Shure MV6 est disponible au prix conseillé de 150 euros.