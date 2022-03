Skoda Enyaq iV : vous allez pouvoir le recharger encore plus rapidement

Deux ans après son lancement, le Skoda Enyaq iV s’offre une légère mise à jour et de nouvelles fonctionnalités. Parmi elles, une hausse de la puissance de recharge.

Il y a du nouveau du côté de chez Skoda. Non, la firme tchèque n’a pas lancé de nouvelle voiture électrique, bien que cela ne devrait pas tarder, comme l’a confirmé son patron il y a peu. S’il faut donc pour l’instant se contenter d’un seul choix, à savoir l’Enyaq iV, ce dernier profite d’une toute nouvelle mise à jour, qui porte notamment sur la batterie, apprend-on dans un communiqué de presse.

Premier modèle zéro-émission depuis la Skoda Citigo aux ventes relativement confidentielles, l’Enyaq iV fut dévoilé en mai 2020, avant d’être lancé en concessions quelques mois plus tard. Cousin technique des Volkswagen ID.4 et Audi Q4 e-tron avec qui il partage sa plateforme technique MEB dédiée aux véhicules électriques du groupe, ce dernier évolue alors légèrement en ce début d’année, avec plusieurs nouvelles fonctionnalités.

Une charge plus rapide

Baptisée ME3, cette mise à jour permet au SUV de profiter des mêmes caractéristiques techniques que sa version Coupé, tout juste dévoilée. Parmi les principales nouveautés, notons entre autres la puissance de charge revue à la hausse, passant respectivement à 120 et 135 kW pour les batteries de 62 et 82 kWh, contre 100 et 125 kW initialement. Un bond en avant qui permet alors de profiter d’une charge plus rapide, ne nécessitant que 30 minutes pour atteindre les 80 %.

Par ailleurs, la durée de vie de la batterie devrait également être augmentée, grâce à l’arrivée d’un nouveau mode « entretien », limitant alors la charge à 80 % afin de préserver les cellules. Le conducteur aura alors le choix de l’utiliser ou non, ce dernier n’étant pas activé par défaut. Il suffira alors d’aller dans les réglages du véhicule pour le faire fonctionner, selon vos besoins.

Plus d’autonomie

Mais cette mise à jour devrait également profiter à l’autonomie, grâce à l’arrivée d’un nouveau mode « hiver », uniquement disponible sur les versions équipées de la traction intégrale, qui chauffe alors la batterie lorsqu’il fait froid. Le SUV électrique devrait alors pouvoir parcourir 520 kilomètres en une seule charge selon le cycle WLTP, contre 510 à l’heure actuelle.

Enfin, le combiné numérique est désormais en mesure d’afficher le niveau de batterie en pourcentage et plus seulement en kilomètres. Si tous les Enyaq iV livrés à partir de maintenant sont déjà équipés de ces fonctionnalités, les propriétaires possédant déjà le SUV branché devront quant à eux se rendre en concessions à partir du second semestre 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.