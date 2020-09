Skoda dévoile la version finale de l’ENYAQ iV : tout savoir sur le SUV électrique

Officiellement intronisé en mai 2020, le SUV électrique Skoda ENYAQ iV n’avait pas encore révélé tous ses secrets. C’est désormais chose faite par le biais d’un dossier de presse publié par le constructeur tchèque.

Puissance, autonomie, vitesse de pointe, couple, batterie, transmission : les principales données du Skoda ENYAQ iV, tout premier SUV électrique de la marque tchèque issu de la plateforme MEB de Volskwagen, étaient d’ores et déjà connues par la presse et le grand public. Et ce au travers d’une première introduction en mai dernier, au cours de laquelle les principales caractéristiques du véhicule ont été dévoilées au grand jour.

Dimensions : légers changements

La filiale du géant allemand remet cependant le couvert en cette rentrée 2020 par le biais d’un imposant dossier de presse. L’occasion de jeter un œil plus attentif à ses équipements, les assistances à la conduite, mais aussi à une version inédite Founders Edition, dont les réservations seront ouvertes ultérieurement — a contrario des variantes en série, disponibles dès le 15 septembre prochain.

Sachez aussi que les dimensions du quatre roues ont légèrement évolué (de quelques millimètres) par rapport aux données précédemment communiquées. Voici les nouvelles mensurations : 4649 mm de longueur, 1879 mm de largeur, 1616 mm de hauteur et 2765 mm d’empattement. La capacité de coffre de 585 litres, elle, reste inchangée. Ci-dessous, veuillez retrouver les principales informations relatives au Skoda ENYAQ iV.

ENYAQ iV 50 ENYAQ iV 60 ENYAQ iV 80 ENYAQ iV 80 (4 x 4) ENYAQ RS iV Transmission Propulsion Propulsion Propulsion Quatre roues motrices Quatre roues motrices Puissance 109 kW 132 kW 150 kW 195 kW 225 kW Couple 220 Nm 310 Nm 310 Nm 425 Nm 460 Nm Accélération (0 à 100 km/h) 11,4 s 8,7 s 8,5 s 6,9 s 6,2 s Vitesse de pointe 160 km/h 160 km/h 160 km/h 160 km/h 180 km/h Autonomie (WLTP) 340 km 390 km 510 km 460 km 460 km

Évoquons en premier lieu le cas de la Founders Edition : disponible en version ENYAQ iV 60 et 80 uniquement, celle-ci bénéficie de deux finitions métalliques Black Magic et Arctic Silver. Les jantes Aquarius de 21 pouces accompagnent le fameux Crystal Face : cet élément esthétique se matérialise par 130 LED intégrées dans la calandre illuminant les lignes verticales et bandes horizontales de la face avant.

150 exemplaires pour la France

Crystal Face est issu du concept Vision iV, qui préfigurait alors le Skoda ENYAQ iV. Toujours à l’extérieur, des pare-chocs avant et arrière plus sportifs ont été ajoutés, ainsi qu’un badge inédit « FoundersEdition » et d’un numéro de modèle individuel. À l’intérieur, les clients auront affaire à l’univers « ecoSuite » parsemé de cuir tanné de manière écoresponsable, assure le groupe.

« Les sièges sont en cuir couleur cognac avec des surpiqûres décoratives beige. Les tapis de sol noirs sont revêtus d’un passepoil marron cognac. Une sellerie en cuir noir avec surpiqûre cognac — et des éléments contrastés bruns — est également disponible », ajoute le document. La déclinaison Founders Edition sera livrée dans le courant du cru 2021, et limitée à 1895 exemplaires, dont 150 pour la France.

Quelles capacités de batterie ?

Les versions classiques, qui se comptent donc au nombre de cinq, s’équipent des batteries suivantes :

ENYAQ iV 50 : batterie de 55 kWh (capacité nette)

ENYAQ iV 60 : batterie de 62 kWh (capacité nette)

ENYAQ iV 80 : batterie de 82 kWh (capacité nette)

ENYAQ iV 80 4 x 4 : batterie de 82 kWh (capacité nette)

ENYAQ RS iV : batterie de 82 kWh (capacité nette)

Côté recharge, l’ENIAQ iV est compatible avec la charge rapide CC jusqu’à 125 kWh. À titre d’exemple, une batterie de 82 kWh grimpe de 5 à 80 % en l’espace de 38 minutes. Attention cependant, la version la moins puissante (iV 50) est limitée à 50 kWh. Une Wallbox délivrant jusqu’à 11 kW (entre 6 et 8 heures de chargement) est également envisageable, tout comme un chargeur universel compatible avec les prises conventionnelles.

Toit ouvrant panoramique

À noter que l’ENYAQ RS iV peut tracter une remorque pesant jusqu’à 1400 kilos. Une pompe à chaleur pour le chauffage et la climatisation est également proposée en option pour économiser un peu plus de batterie. Le véhicule se dote aussi de neuf airbags, de phares Matrix LED à l’avant et LED à l’arrière en forme de C, d’un toit ouvrant panoramique en option et d’une face avant Crystal Face à partir de la version iV 80 (option).

Huit types de jante mesurant entre 18 et 21 pouces seront disponibles à l’achat, combinés à sept coloris extérieurs métallisés et deux autres classiques. À l’intérieur, dix packs d’option seront disponibles, déclinés en une version de base et une version Plus. À l’intérieur, comptez sur une climatisation à régulation automatique bi-zone, un volant deux branches en cuir, un système de démarrage sans clé ou encore une radio numérique DAB.

Bonjour Laura

L’écran tactile de 13 pouces peut être contrôlé par des mouvements de mains ou l’assistante vocale Laura, laquelle prend en charge pas moins de quinze langues. Le combiné d’instrumentation numérique de 5,2 pouces affiche quant à lui la vitesse, les données de conduite, la navigation et les systèmes d’assistance. L’intégration de SmartLink rend l’automobile compatible avec Android Auto, Apple CarPlay et MirrorLink.

Le pare-brise du véhicule accueille un affichage tête haute en réalité augmentée, lequel projette diverses informations dans le champ de vision de l’utilisateur sur deux zones distinctes : flèches directionnelles, régulateur de vitesse adaptatif, panneaux de signalisation ou encore avertissements.

Assistances à la conduite au rapport

Du côté des assistants à la navigation, Skoda a jeté son dévolu sur Turn Assit, qui « détecte en amont le trafic venant en sens inverse, avertit le conducteur et arrête automatiquement la voiture si nécessaire ». L’Exit Warnig « active un avertisseur sonore et visuel se situant à l’intérieur du boîtier de rétroviseur extérieur afin d’alerter l’occupant qu’un véhicule ou un cycliste s’approche par l’arrière », est-il indiqué.

Pour aller plus loin

Škoda CITIGOe iV : une citadine électrique à 5832 € grâce aux aides financières

Sans oublier un régulateur de vitesse adaptatif, le Lane Assist Plus (aide au maintien dans la voie), le Traffic Jam Assist (dans les embouteillages) et l’assistance d’urgence. L’aide au stationnement a également été amélioré : celui-ci peut freiner la voiture automatiquement et éviter les collisions avec des piétons ou des objets extérieurs. La marque n’a en revanche pas encore communiquer sur les prix du SUV.