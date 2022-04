Sonos S36 : voici une nouvelle barre de son qui veut vous en donner pour votre argent

Sonos serait sur le point de dévoiler la barre de son Sonos S36 « Fury ». Une barre de son plus accessible dont le prix avoisinerait les 250 euros.

Voilà donc l’un des produits que Sonos devrait dévoiler lors de sa conférence de printemps. Le site The Verge a pu mettre la main sur des informations et créer un rendu de la prochaine barre de son de Sonos. La grande nouveauté : un prix accessible.

Nom de code « Fury »

Disons-le, Sonos n’est pas vraiment une marque réputée pour pratiquer la guerre des prix. Ce sont généralement des produits premium vendu à prix élevé pour justifier l’expérience « Sonos ». Ce n’est pas sans surprise qu’un rachat par Apple a longtemps été évoqué. La très bonne barre de son Sonos Arc commercialisée à un peu moins de 1000 euros est un bon exemple.

Mais sur un marché de plus en plus compétitif, Sonos aurait décidé de revoir sa stratégie. Sous le nom de code « Fury » (et le numéro de modèle S36) cette nouvelle barre de son sera commercialisée en dessous de la Beam à 499 euros et de l’Arc à 999 euros. On parle cette fois d’un prix plancher qui approcherait les 250 euros.

Moins d’enceintes, mais plus compact

Comparée à la Beam, la barre de son Sonos S36 ferait des concessions sur le nombre de haut-parleurs, ce qui aura l’avantage de lui faire économiser du volume.

On passerait ainsi d’une barre de son de 651 x 68,6 mm pour la Beam (gen 2) à 550 x 69 mm pour la S36 « Fury ».

D’après The Verge, la S36 devra se passer de microphones, ce qui signifie pas d’assistant vocal pour piloter une maison connectée, et troquer son Dolby Atmos pour un simple son surround Dolby Digital. Plus étonnant, le média indique que la barre de son Sonos S36 ferait aussi l’économie d’un port HDMI pour uniquement proposer un câble optique dans la boite.

Un compagnon pour la Sonos Arc

Dernière caractéristique de cette barre de son : Sonos proposerait un support pour l’installer au mur à l’horizontale ou la verticale. L’idée serait alors de faire de la Sonos « Fury » un compagnon de la Sonos Arc pour améliorer le son. Placé à la verticale, la Sonos « Fury » pourrait alors proposer un son Dolby Atmos en visant le plafond.

Sonos n’a évidemment pas souhaité commenter cette fuite. La conférence du fabricant est prévue le 25 mai. Le lancement de la Sonos S36 « Fury » serait prévu dès le 7 juin.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.