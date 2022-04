Casque, nouvelle barre de son ou enceinte ? Sonos prépare son printemps

Sonos a annoncé la tenue d’un événement le 25 mai prochain pour « entrer dans la magie » au terme d’un « périple » dans l’univers de la marque. Rien n’a filtré sur le contenu ni les nouveautés produits à en attendre. Mais on espère toujours découvrir l’éventuel casque murmuré depuis longtemps ou une nouvelle enceinte.

« Entrez dans la magie avec Sonos ». C’est toute la promesse de l’invitation lancée par la marque américaine pour un événement programmé le 25 mai. Le premier depuis bien longtemps pour dévoiler la nouvelle ligne de conduite du spécialiste du son et éventuellement de nouveaux produits.

Le mystère du contenu de la présentation reste entier. Pourtant, le carton d’invitation pourrait donner un indice. « Join us as we Journey through Sonos » : rejoignez-nous alors que nous partons en balade dans le monde de Sonos, pourrait-on traduire. Le J à Journey pourrait laisser entendre l’arrivée d’un produit ou d’une technologie baptisé Journey (périple, trajet, voyage en VF).

Sonos sur tous les fronts

Selon plusieurs médias, des briefings techniques seraient au programme. De quoi laisser supposer l’arrivée d’une technologie dans les produits Sonos qui avait racheté il y a plus de deux ans la startup française Snips, spécialiste de l’assistant vocal embarqué. Mais pour quel produit ?

On attend depuis longtemps l’arrivée supposée d’un casque signé Sonos pour profiter du savoir-faire technologique de l’entreprise en mobilité. Il pourrait également s’agir d’écouteurs sans fil. Sonos a récemment fait l’acquisition de Mayt, le fabricant de transducteurs qui permettent à des haut-parleurs d’être 10 fois plus petits sans perdre en qualité sonore. Reste à savoir si ce sera pour une nouvelle ligne de produits Sonos ou pour rendre plus compact l’existant.

Car Sonos pourrait tout aussi bien présenter une nouvelle enceinte, héritière des Sonos One, ou bien des barres de son Arc ou Beam améliorées. À moins qu’il ne s’agisse du mystérieux projet Home Theater OS que la firme pourrait développer pour des Smart TV. De nombreuses offres d’emploi ont récemment été aperçues pour trouver des profils précis sur ce domaine.

Pour avoir la réponse et connaître le nouveau venu dans l’écosystème Sonos, il faudra attendre le mois de mai.

