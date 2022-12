Sonos passerait enfin au Wi-Fi 6E pour ses enceintes connectées

La successeure de la Sonos One a fait son apparition parmi les listes de la FCC, aux côtés d'une autre enceinte Sonos. On s'attend à ce que le fabricant sorte une nouvelle gamme, composée pour le moment de deux enceintes connectées. Cerise sur le gâteau : elles seraient équipées de Wi-Fi 6E.

Il y a du mouvement du côté de Sonos. Un produit a été déposé auprès de la Federal Communication Commission (FCC), l’organisme américain de certification des produits émettant des ondes radio. Une autre enceinte est apparue dans un dépôt réglementaire également au Canada, selon les informations de Zatz Not Funny!.

Deux produits Sonos avec du Wi-Fi 6 repérés

La première enceinte connectée repérée est nommée S39 et pourrait être la suite de la Sonos One de deuxième génération sortie en 2019. Elle dispose du Wi-Fi 6E et du Bluetooth LE.

Un autre produit a fait son apparition au Canada, baptisé quant à lui S41. Il pourrait s’agir de l’Optimo 2. Il pourrait remplacer le Sonos Five actuel et aurait droit à du Wi-Fi 6E et à du Bluetooth. Une enceinte qui disposerait de plus d’un port d’entrée en USB-C, ce qui n’est pas courant dans les gammes de la marque.

Une gamme Optimo se préparerait chez Sonos

Ces deux appareils seraient les premiers d’une certaine série de produits haut de gamme « Optimo » dont on entend parler dans les rumeurs en ce moment. On ne sait pas encore quand ils sortiront, mais ils devraient arriver bientôt, les organismes de certification ayant accepté ces enceintes.

Les normes Wi-Fi 6 et Wi-Fi 6E représentent plusieurs intérêts en matière d’audio, notamment pour des enceintes connectées, comme celles pour lesquelles Sonos est reconnue. La lecture de musique en streaming est plus fiable, surtout lorsque l’on recourt à plusieurs haut-parleurs. Aussi, l’arrivée du Bluetooth LE permettrait d’écouter de la musique directement depuis son smartphone, ce qui n’est le cas chez Sonos que sur ses enceintes portables.

La marque prépare beaucoup de choses en 2023 et plancherait sur un casque Bluetooth.

