Sonos préparerait une nouvelle enceinte nomade pour cette année

Selon les informations du site américain The Verge, Sonos présenterait, durant le second semestre, une nouvelle version de sa Sonos Move, son enceinte fonctionnant sur batterie.

Alors que Sonos a dévoilé, le 7 mars dernier, ses dernières enceintes connectées de salon, les Sonos Era 100 et Sonos Era 300 — que nous avons déjà pu prendre en main — le constructeur américain ne compterait pas s’arrêter en si bon chemin pour ses produits en 2023.

D’après les informations du site américain The Verge, la firme de Santa compterait lancer dès le second semestre une nouvelle génération d’enceintes connectées complètement sans fil et fonctionnant sur batterie, avec une nouvelle version de son enceinte Sonos Move.

Cette nouvelle enceinte serait déjà connue sous le numéro de modèle S44 et pourrait être lancée sous le nom commercial de Sonos Move (Gen 2). À ce titre, elle reprendrait donc les principaux aspects de la première enceinte nomade de la marque, lancée en 2019. L’enceinte nomade — puisque fonctionnant sur batterie — serait ainsi aussi volumineuse que la première version. Pour rappel, celle-ci affichait un poids de 3 kgs, une large de 160 mm et une hauteur de 240 mm.

Une enceinte plus puissante pour passer automatiquement du Wi-Fi au Bluetooth

Selon The Verge, la nouvelle Sonos Move (Gen 2) aurait tout de même droit à son lot de nouveautés, avec par exemple la possibilité de passer automatiquement de la lecture en Wi-Fi à la configuration en enceinte Bluetooth sans avoir à appuyer sur un bouton dédié pour changer de source. Rappelons que les nouvelles enceintes Sonos Era 100 et Era 300 profitent elles aussi de la lecture en Bluetooth en plus de leurs fonctions d’enceintes connectées en Wi-Fi. The Verge s’attend par ailleurs à davantage de puissance de calcul pour une meilleure gestion du logiciel et des mises à jour sur plusieurs années. Par ailleurs, l’enceinte pourrait également profiter d’une lecture à partir de sources filaires grâce à un adaptateur jack à brancher à la prise USB-C.

Rappelons que Sonos compte frapper fort cette année. En novembre 2022, le patron de la marque américaine signalait que le constructeur comptait se lancer dès 2023 dans quatre nouvelles catégories de produits en plus du renouvellement classique de ses gammes actuelles.

Pour The Verge, la nouvelle enceinte nomade Sonos Move (Gen 2) pourrait être présentée dans le courant du second semestre 2023, probablement à la fin de l’été ou au début de l’automne. Pour rappel, la première Sonos Move avait quant à elle été dévoilée à l’occasion de l’IFA 2019 de Berlin, le 5 septembre 2019.

https://www.frandroid.com/guide-dachat/guide-audio/491262_google-home-et-ses-alternatives-quelles-sont-les-meilleures-enceintes-connectees-en-2018

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.