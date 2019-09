Jusqu’à présent, l’américain Sonos ne proposait que des produits audio d’un seul type : il fallait qu’ils soient compatibles multiroom et donc Wi-Fi… et donc branchés au secteur. Mais ce jeudi, Sonos a finalement dévoilé sa première enceinte à la fois compatible Bluetooth et dotée d’une batterie, la Sonos Move.

Lancée en 2002, la marque américaine Sonos a rapidement su se faire connaître comme la référence du son multiroom. Avec son large catalogue d’enceintes et de barres de son, Sonos propose un grand nombre de produits audio qui peuvent fonctionner ensemble. Néanmoins, jusqu’à présent l’ensemble des produits de la gamme étaient limités au Wi-Fi. Ce n’est désormais plus le cas avec l’arrivée de la Sonos Move.

Une enceinte nomade… de 3 kgs

Cette nouvelle enceinte, que Sonos présente comme proposant un son plus riche que la Sonos:1, est en effet compatible Wi-Fi et Bluetooth. Elle peut évidemment fonctionner en multiroom avec l’ensemble des autres enceintes de Sonos, mais peut aussi être déplacée en extérieur pour être emmenée en vacances, à la plage, en soirée ou dans un bois. Compte tenu de son poids assez massif de plus de 3 kg, on imagine surtout l’enceinte être utilisée pour être emmenée d’une pièce à l’autre du domicile qu’à une soirée. Elle est néanmoins équipée d’une petite poignée pour permettre de la porter facilement.

Une autonomie annoncée de 10 heures

Pour ce faire, l’enceinte est également la première de Sonos à être dotée d’une batterie, avec une autonomie annoncée à 10h, que ce soit en Wi-Fi ou en Bluetooth. Pour les codecs Bluetooth, Sonos s’est cependant cantonné aux plus basiques, avec le SBC et l’AAC. Pas d’aptX ou de LDAC au programme. Toujours concernant la qualité sonore, la Sonos Move intègre deux haut-parleurs : un tweeter orienté vers le bas pour les sons les plus aigus, et un midwoofer pour les sons les plus graves.

Sonos a équipé sa Sonos Move de quatre microphones et d’un accéléromètre pour prendre en charge la calibration audio. Ainsi, à chaque fois que vous changez de position, elle va être capable d’analyser l’environnement et d’ajuster automatiquement les réglages sonores à la pièce… ou à l’absence de pièce. Enfin, on notera que la Sonos Move est dotée d’un microphone pour être utilisée avec Google Assistant ou Amazon Alexa.

Outre la Sonos Move, le constructeur américain a également annoncé deux autres nouveautés : une nouvelle version de son enceinte Sonos One SL, sans microphone comme la Play:1 en son temps, et le Sonos Port, un adaptateur permettant de brancher votre chaîne Hi-Fi, haut-parleur ou enceinte filaire à l’écosystème Sonos.

Prix et disponibilité

L’enceinte Sonos Move est d’ores et déjà disponible en précommande. Elle sera disponible dans le commerce dès le 24 septembre au prix de 399 euros dans un seul coloris noir.

