Sonos pourrait avoir trouvé son système pour un futur boîtier Smart TV

The Trade Desk, entreprise spécialisée dans la publicité programmatique, annonce le développement de Ventura, un nouveau système d’exploitation pour télévisions connectées. En quête d’expansion dans l’univers de la vidéo, Sonos est récemment associé à cette société, ce qui relance la rumeur d’un boîtier de streaming TV sous la marque américaine.

Sonos qui vient de lancer sa nouvelle barre de son l’ARC Ultra et qui serait en passe de proposer une application enfin totalement fonctionnelle après plusieurs mois de bugs, pourrait prochainement mettre sur le marché un boîtier de streaming TV à l’image des Fire TV, Apple TV et autres Roku TV, par exemple. Cela fait plusieurs années qu’on entend dire que la firme américaine s’intéresse de près à ce marché. Un nom de code de l’appareil a même été évoqué : « Pinewood », mais, on ne voit toujours rien venir.

L’idée du streamer Sonos serait un boîtier proposant des contenus vidéo (et peut-être audio) qui serait intégré aux autres produits Home Cinéma et audio de l’entreprise.

Smart Box TV, des accords indispensables et un développement indépendant

Développer un système pour les Smart TV ou les Smart Box TV n’est pas chose aisée. En outre, on a pu voir que Sonos avait bien du mal à repartir de zéro au regarde des récents déboires de l’entreprise avec sa dernière application. L’un des plus grands défis serait de conclure des accords avec les principaux services de streaming afin d’accéder aux applications pour les intégrer.

Certaines plateformes se refusent ainsi à toutes discussions tant que le fabricant de matériel n’arrive pas à prouver la possibilité de livrer un nombre conséquent d’appareils. Cela explique le fait que les fabricants font appel à des fournisseurs de plateformes de Smart TV comme Google, Amazon, Titan ou Roku, par exemple.

Mais, parallèlement, cela implique aussi certaines restrictions au regard des exigences de licence avec un impact sur l’interface, la conception de l’appareil, les capacités techniques ou l’organisation des touches de la télécommande, par exemple.

Toutefois, pour ses dernières, TV Panasonic a réussi un certain tour de force avec Amazon. En effet, les séries Z95A et Z93A fonctionnent sous Fire TV, le système d’Amazon, mais dans une version spéciale, fruit d’une collaboration profonde entre les équipes de développement des deux entreprises. Le but étant, pour Panasonic, de pouvoir conserver la main mise sur une très haute qualité de traitement d’image qui, selon la marque, n’aurait pas été possible avec une autre plateforme restant sur ses exigences.

En plus, Panasonic a pu, grâce à ses développements, accroitre l’offre de contenus par rapport à son ancien système propriétaire MyHomeScreen.

Donc, Sonos semble vouloir suivre le même principe et s’associe avec The Trade Desk. Ce dernier ne fabrique pas son propre matériel, laissant une marge de manœuvre suffisante pour la conception de l’interface utilisateur tout en proposant ses partenaires pour les contenus et un partage de revenus jugé suffisamment intéressant.

Un Smart TV Box Sonos sous Ventura ?

Pour les revenus, le système d’exploitation Ventura développé par The Trade Desk propose une approche novatrice de la gestion publicitaire sur les plateformes de streaming. L’entreprise californienne mise sur une simplification de la chaîne d’approvisionnement publicitaire et une meilleure valorisation des espaces dédiés à la promotion de produits ou de services. L’intégration de certaines technologies propriétaires, telles que OpenPath et Unified ID 2.0 permettra aux annonceurs d’évaluer plus précisément la valeur des impressions publicitaires sur l’ensemble des plateformes de streaming.

Premier partenaire matériel annoncé, Sonos pourrait ainsi lancer un appareil de streaming vidéo utilisant le système Ventura. Ce dispositif aurait un prix qui devrait se situer entre 150 et 200 dollars. Patrick Spence, PDG de Sonos, a récemment souligné l’importance de cette collaboration pour enrichir l’expérience de divertissement à domicile de leurs utilisateurs.

The Trade Desk a déjà obtenu l’appui d’acteurs majeurs du streaming, comme Disney, Paramount et Tubi. La société a aussi des liens commerciaux avec Netflix et compte des partenaires de renom, tels que CBS, NBC Universal. Malgré l’enthousiasme affiché, plusieurs interrogations persistent. La distribution constitue un enjeu majeur face aux acteurs établis comme Roku et Amazon. Certains analystes suggèrent que The Trade Desk devra probablement s’associer avec des fabricants de second rang pour constituer sa base d’utilisateurs.

En outre, le système devra générer des revenus attractifs pour les éditeurs de contenu. Espérons également que les accords prévoiront une commercialisation en dehors des États-Unis. Pour le reste du monde, comme évoqué, les accords avec les différentes plateformes hors US sont un enjeu majeur.