La division mobile de Sony profite (enfin) de bons chiffres de ventes

Connue pour ses difficultés récurrentes sur le marché, la division mobile de Sony s'est pourtant illustrée par de bons résultats sur le dernier bilan financier du groupe. Elle affiche notamment des revenus en hausse de 25% par rapport à l'an dernier.

Sony a dévoilé ce 28 octobre les résultats financiers de son second trimestre 2021, achevé le 30 septembre dernier. On y découvre un bilan encourageant pour la division Mobile Communications. Comme le rappelle GSMArena, cette dernière regroupe les activités de Sony en matière de services en ligne, mais aussi, et surtout de smartphones.

En difficulté depuis des années, la division mobile de Sony a fait l’objet d’une restructuration progressive pour aboutir à une nouvelle offre, marquée notamment par l’introduction de modèles milieu et haut de gamme (voire très haut de gamme si l’on prend l’exemple du très récent Xperia Pro-I). Il semble aujourd’hui que les efforts de Sony commencent doucement à payer.

Chez Sony, la division Mobile reprend des couleurs

La firme rapporte en effet que sa division mobile a rapporté un peu plus de 872,6 millions de dollars sur le second trimestre de son année fiscale 2021 (soit environ 748,7 millions d’euros), contre 696,8 millions de dollars un an plus tôt. Nous sommes donc face à un accroissement de 25 % des revenus d’une année sur l’autre. Pour expliquer cette hausse, Sony évoque surtout une « augmentation des unités vendues ». Un bel indicateur, mais il faudra voir si la tendance se confirme dans les prochains mois.

Pour capitaliser sur cette tendance, Sony pourrait continuer de s’appuyer sur des smartphones haut de gamme ou orientés vers le secteur professionnel, tirant parti, comme le Xperia Pro-I, du savoir-faire de la firme en photo. Pour rappel, c’est Sony qui fabrique la plupart des capteurs intégrés aux smartphones de la concurrence.

Les résultats de Sony sont pour le reste marqués par d’autres bonnes nouvelles. La branche Music & Film du groupe profite par exemple de revenus en nette hausse elle aussi. Ils sont 29,4 % supérieurs à ceux enregistrés l’an dernier sur la même période, lit-on. Même dynamique pour la division Film & TV du géant nippon qui grimpe de 28,9 % par rapport au second trimestre 2020.