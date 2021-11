Trouver une PS5 à Noël va devenir encore plus compliqué qu’avant

Sony a revu à la baisse ses objectifs de production de PS5. Plutôt que 16 millions de consoles, la firme nippone viserait les 14,8 millions, rendant leur achat encore un peu plus compliqué.

Sale temps pour les constructeurs de consoles. Alors que Steam vient tout juste d’annoncer décaler la sortie de sa console à cause de la pénurie de composants, Bloomberg nous apprend que Sony a réduit ses prévisions de production de la PlayStation 5 pour cette année, alors même que la machine est déjà coutumière des ruptures de stock.

Plus précisément, Sony ciblait au départ une production autour des 16 millions de consoles en mars 2022. L’entreprise ne viserait plus que les 14,8 millions d’unités produites, selon une source citée par Bloomberg.

Frustration et ventes ralenties

Sony n’est pas seul dans ce bateau. Nintendo a réduit ses prévisions de vente de Switch de 1,5 million de consoles et la Xbox Series X continue d’être une denrée rare sur les étals. Du côté des joueurs PC, les cartes graphiques s’arrachent à prix d’or depuis de longs mois.

La situation n’est pas simple pour Sony. La firme nippone sait qu’elle a mis sur le marché une console capable de se vendre très bien, voire mieux que sa prédécesseure. Si la PS5 avait démarré en fanfare, doublant même la PS4 en termes de nombres d’unités vendues au lancement en mars 2021, la courbe s’est depuis inversée à la faveur de sa petite sœur.

En interne, la frustration serait palpable. L’objectif que s’était fixé Sony de vendre 22,6 millions de consoles d’ici la fin de la prochaine année fiscale semble de plus en plus compromis. Et cerise sur le gâteau, un éditeur de jeux japonais constaterait même que de plus en plus de joueurs et joueuses se tournent bon gré mal gré vers la version PC d’un jeu, à défaut de pouvoir mettre la main sur la console.

