Si vous attendiez un Steam Deck pour décembre, vous allez être déçu

Valve a annoncé que la sortie de son Steam Deck était décalé de deux mois. Les réservations prévues pour plus tard dans l'année sont aussi décalées.

Lors de son annonce, la sortie du Steam Deck avait été annoncée pour décembre 2021. Malheureusement, un post sur le blog de Steam vient nous apprendre que ce délai ne pourra pas être tenu.

Steam écrit : « Le lancement de Steam Deck est retardé de deux mois. Nous nous excusons pour ce délai. » Les raisons évoquées pour ce retard sont assez classiques. « Nous avons fait de notre mieux pour contourner les problèmes liés à la chaine d’approvisionnement mondiale, mais en raison d’une pénurie de matériaux, les composants n’arrivent pas à temps dans nos usines de fabrication pour que nous puissions respecter les dates de lancement initiales. »

La FAQ de la console a été mise à jour et nous livre davantage de détail : « L’absence de certaines pièces et des problèmes logistiques ont entrainé le retard de la sortie de Steam Deck. Nous ferons tout notre possible pour améliorer ce nouveau calendrier de réservation. Nous continuerons de vous tenir au courant de son évolution au fil du temps. »

Pas avant février 2022

En août 2021, au moment où la console avait été annoncée, les problèmes de pénurie étaient déjà connus. Soit Steam avait sous-estimé les difficultés que cela poserait, soit la console est « victime de son succès » et Valve connaît quelques difficultés pour absorber le volume des commandes.

Quoi qu’il en soit, les heureux-ses qui étaient parvenus à précommander la première vague de consoles, prévue pour décembre 2020, ne devrait pas voir arriver leur paquet avant février 2021.

Les autres réservations décalées

Le calendrier affiché sur les réservations de deux journalistes de The Verge tend à prouver que toutes les réservations seront décalées d’au moins deux mois également. Le site spécialisé explique qu’un-e de ses journalistes qui devait recevoir la console en décembre voit désormais sur sa réservation « premier trimestre 2022 ». Un-e autre qui devait le recevoir au premier trimestre voit désormais s’afficher « second trimestre ».

Quid du calendrier des futures réservations ? À l’heure où ces lignes sont écrites, si vous commandez un Steam Deck, le site de Valve vous indique que vous ne pourrez valider la commande qu’au 2e trimestre 2022. Ce délai était déjà visible avant l’annonce du report de Valve. Un passage au troisième trimestre dans les jours à venir ne serait pas totalement étonnant.

Pour suivre Frandroid, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.