Hey PlayStation ! : Sony ajoute un assistant à la PS5 et rectifie l’interface de la console

Le projet faisait l’objet de rumeurs et d’indiscrétions depuis de longs mois, il est désormais concrétisé : « Hey PlayStation ! », c’est la façon dont on va pouvoir appeler l’assistant vocal de la PS5. Il ne s’agit pas encore de concurrencer Google Assistant ou Siri, mais plutôt de répondre aux commandes des joueurs. D’après Sony, le système de commande vocales permet de trouver et ouvrir des jeux, accéder à des paramètres et contrôler la lecture vidéo pendant un film ou une série.

Cet assistant est pour le moment disponible en beta en anglais pour les utilisateurs aux États-Unis et au Royaume-Uni. Heureusement, pour les autres utilisateurs, la mise à jour du système PS5 propose beaucoup d’autres changements.

Les nouveautés de la mise à jour

Voici les autres nouveautés annoncées par Sony.

Lorsque vous démarrez une Party, vous pouvez à présent choisir d’en faire une Party ouverte ou fermée

Un indicateur visuel permet de mieux identifier les membres d’un groupe vocal, pour faciliter le signalement

Amélioration de l’interface Game Base

Possibilité de « maintenir » un jeu sur l’écran d’accueil

L’écran d’accueil peut afficher un total de 14 jeux

Nouvelle interface pour les trophées

La mise à jour est accessible dès maintenant pour les membres du programme Beta de la PS5. On peut imaginer que la mise à jour sera proposée en version stable à tous les utilisateurs dans les prochaines semaines.

